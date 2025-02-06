‘Emeklilik yaşı yükseltilsin’

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ALMAN İş İnsanları Birliği (BDA) Başkanı Rainer Dulger, emekli sayısının her geçen yıl sistematik olarak artığına ve önümüzdeki yıllarda bunun finansmanının mümkün olmayacağına dikkati çekerek, emeklilik yaşının yükseltilmesini önerdi. Almanya’da geçerli yasalara göre kademeli olarak 2031 yılına kadar 65’ten 67’ye yükseltileceği halde, Rainer Dulger bunun yeterli olmadığı görüşünü savundu.

BDA Başkanı Rainer Dulger

BDA Başkanı, Almanya’da emeklilik yaşının düzenli olarak yaşam beklentisi ortalamasına göre ayarlanmasını da önerdi. Emeklilik yaşı gelen birçok insanın, örneğin vergiden muaf kazanç diliminin artırılması gibi cazip imkânlar sağlanması durumunda çalışmaya devam edeceklerini de belirtti. Almanya’da daha önceki dönemlerde bazı partiler ve politikacılar da bu yönde öneride bulundukları halde, seçimlerden önce köklü partilerin bu konuda herhangi bir girişimde bulunmalarının beklemediğine dikkat çekildi.