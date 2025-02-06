×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Emeklilik yaşı yükseltilsin’

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#Emeklilik#AVRUPADAN HABERLER
‘Emeklilik yaşı yükseltilsin’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 12:04

Almanya’da 23 Şubat’ta yapılacak erken genel seçim öncesi emeklilik yaşının yükseltilmesi tartışmaları da yeniden başladı.

Haberin Devamı

ALMAN İş İnsanları Birliği (BDA) Başkanı Rainer Dulger, emekli sayısının her geçen yıl sistematik olarak artığına ve önümüzdeki yıllarda bunun finansmanının mümkün olmayacağına dikkati çekerek, emeklilik yaşının yükseltilmesini önerdi. Almanya’da geçerli yasalara göre kademeli olarak 2031 yılına kadar 65’ten 67’ye yükseltileceği halde, Rainer Dulger bunun yeterli olmadığı görüşünü savundu.

‘Emeklilik yaşı yükseltilsin’

BDA Başkanı Rainer Dulger

BDA Başkanı, Almanya’da emeklilik yaşının düzenli olarak yaşam beklentisi ortalamasına göre ayarlanmasını da önerdi. Emeklilik yaşı gelen birçok insanın, örneğin vergiden muaf kazanç diliminin artırılması gibi cazip imkânlar sağlanması durumunda çalışmaya devam edeceklerini de belirtti. Almanya’da daha önceki dönemlerde bazı partiler ve politikacılar da bu yönde öneride bulundukları halde, seçimlerden önce köklü partilerin bu konuda herhangi bir girişimde bulunmalarının beklemediğine dikkat çekildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#Emeklilik#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!