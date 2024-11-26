‘Emeklilik yaşı uzatılmalı’

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UZMAN sıkıntısının giderek büyüdüğüne işaret eden Nagel, çalışma süresinin yaşam beklentisine göre düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Nagel, ayrıca Almanya’nın yabancı işçiler için daha cazip hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Nagel, Dortmund’da yaptığı konuşmada, artan yaşam beklentisine dikkat çekerek şunları söyledi: “Eğer yaşam süresi uzamaya devam ederse, bu ek yılların bir kısmının çalışarak geçirilmesi bana makul görünüyor.” Konuyla ilgili örnek veren Nagel, 1974’te 65 yaşında emekli olan bir erkeğin ortalama 12.5 yıl daha yaşadığını belirterek, bugün 66 yaşında emekli olan bir kişinin ortalama 17.5 yıl daha yaşayacağını ve bu yılların çoğunu daha sağlıklı bir şekilde geçireceğini ifade etti.

TEŞVİKLER AZALTILMALI

Nagel, erken emeklilik teşviklerinin azaltılması gerektiğini de belirtti ve politikacıları, emeklilik yaşını kademeli olarak artırmayı değerlendirmeye çağırdı. Nagel, Almanya ekonomisindeki zayıflığın yalnızca konjonktürel olmadığını, aynı zamanda yapısal nedenlere dayandığını belirtti. Ukrayna savaşının enerji maliyetlerini artırması, ‘karbondioksit nötr’ bir ekonomi hedefi için yapılan dönüşümün yüksek maliyetleri, demografik değişim ve küresel ticaretteki korumacı politikaları sıraladı. Nagel, iş gücü piyasasını güçlendirmek için çocuklar ve bakıma muhtaç aile üyelerine bakan kişilere yönelik daha iyi ve genişletilmiş destek programlarının sağlanmasını önerdi. Bu sayede, bu kişilerin çalışma hayatına daha fazla katılım göstermesi mümkün olabileceğini söyledi. Ayrıca, Almanya’nın yabancı uzmanlar için daha çekici hale gelmesi gerektiğini söyleyen Nagel, bürokrasinin azaltılması ve izin süreçlerinin hızlandırılması çağrısında bulundu. Avrupa Birliği’ndeki sermaye piyasalarının daha iyi entegrasyonu sayesinde şirketlerin daha kolay finansmana ulaşabileceğini belirtti.