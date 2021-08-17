Emeklilik yaşı, işin zorluğuna göre esnemeli!

VdK, Almanların emeklilik dönemindeki yaşam kalitelerini araştırdı. Buna göre daha çok haklara sahip olan memurlar birçok alanda işçi, serbest meslek sahipleri ve sözleşmeli personele göre daha uzun ve daha iyi şartlarda yaşıyor. Araştırmayı VdK adına Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (DIW) gerçekleştirdi.

DÜŞÜK GELİRLİ DAHA AZ YAŞIYOR

Araştırmaya göre memurların yaşam süreleri ortalama 87.2 yıl olarak tespit edildi. Hayatının önemli bölümünü sözleşmeli işlerde çalışarak geçirenlerin 86.3 yıl, serbest meslek sahiplerinin 85.2 yıl ve işçilerin de yaş ortalamasının 83.1 yıl olduğu belirlendi. Gelir durumuna göre yapılan hesaplamada ise düşük gelirlilerin 82.6 yıl ve yüksek gelirlilerin ise ortalama 87.5 yıl yaşadıkları ortaya çıktı. ‘ÇİFTE HAKSIZLIK’

Özellikle düşük gelirli işçilerin daha az maaş ve emeklilik döneminde de daha az yaşadıklarına dikkat çeken VdK Başkanı Verena Bentele, “Bu çifte haksızlıktır” dedi. İşçilerin fiziksel olarak çok ağır işlerde çalışmalarına rağmen iş hayatı döneminde düşük gelirlerinden dolayı daha az emekli maaşı aldıkları ve daha az yaşadıkları ifade edildi. VdK Başkanı, işin ağırlığı ve emeklilik primlerinin yüksekliğine göre şekillenecek esnek bir emeklilik yaşı düzenlemesi gerektiğini kaydetti. VdK, herkes için emeklilik yaşının 67 olarak sabitlenmesinin doğru olmadığını ifade etti.