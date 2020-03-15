Emeklilerin gelirlerini 1.300 memur inceleyecek

BİLİNDİĞİ gibi dar gelirli emeklilerin, özellikle prime esas kazançlarının düşük olduğu sigortalı çalışma dönemlerinde yatırılan sosyal güvenlik primine istinaden hak ettikleri emeklilik puanları, bu yeni uygulamayla artırılacak. Bu sayede emekli aylıklarında sağlanacak artış, belirli koşullara bağlı olarak gerçekleştirilecek. Temel emeklilik güvencesinden yararlanacak emeklinin tüm gelirleri incelenecek. Bu amaçla Alman Emeklilik Sigortası bünyesinde 640 görevli, bir yıl boyunca yapacakları incelemenin sonunda kimin bu haktan yararlanacağını tespit edecek. Bunun yanı sıra, yine aynı kurum bünyesinde oluşturulacak 650 kişilik bir denetim ekibinin, olası hak talebinde bulunabilecek dar gelirli emeklilerin yurtdışında elde ettikleri gelirleri mercek altına alacağı açıklandı.

EN AZ 33 YIL SÜRE GEREKLİ

Örneğin Alman Emeklilik Sigortası’nda en az 33 yıl sigortalı çalışma, çocuk yetiştirme veya bakım hizmeti hizmetine ait sigorta süresine sahip olan düşük gelirli emekliler, ayda 404 Euro’ya kadar temel emeklilik takviyesi hakkından yararlanabilecek. Bu haktan azami düzeyde yararlanmak için emekliden 35 yıl sigortalılık süresine sahip olma şartı aranacak. Diğer bir ifadeyle 33 ile 35 yıl arasında sigortalı süreye sahip olanlar asgari ve azami miktar arasında değişen temel emeklilik güvencesinden yararlanabilecek. Denetim ekipleri, gelir incelemesinde bankaların yanı sıra, Federal Vergi Merkezi Dairesi nezdinde de araştırmalarda bulunabilecekler.

MALİYETİ 1.4 MİLYAR EURO

1.1.2021 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen temel emeklilik takviyesinin Alman Devleti’ne maliyeti 1.4 milyar Euro civarında olması bekleniyor. Finansmanın, borsadan elde edilecek yeni finansal işlem vergisiyle sağlanacağı açıklandı. Koalisyon hükümetinin büyük kanadını oluşturan Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise, finansal işlem vergisiyle ilgili düzenlemenin önümüzdeki yıla kadar yetişmeyeceği endişesiyle, şimdiden temel emeklilik güvencesinin finansmanı için farklı bir kaynak arayışına girilmesi gerektiğini savunuyor.

BAŞVURU ŞART MI?

Temel Emeklilik güvencesinden yararlanmak isteyen emekliler, bunun için herhangi bir müracaatta bulunmaları gerekmiyor. Kimlerin hak sahibi olacağı, Alman Emeklilik Sigortası bünyesinde oluşturulacak denetim ekiplerinin yapacağı gelir incelemesinin neticesinde otomatik olarak tespit edilecek. -BİTTİ-

DİĞER YENİLİKLER NELER?

Gelecek yıldan itibaren yürürlüğe konulması kararlaştırılan temel emeklilik güvencesi kanununda uygulamaya konulacak diğer yenilik ise şöyle: 33 yıl çalışarak namlarına emeklilik primi yatırılanlar arasında düşük aylık alan emeklilerin temel geçim güvencesi adlı sosyal yardım ödeneğinden yararlanmaları için yapılan gelir tespitinde, 216 Euro tutarında gelir muafiyeti uygulanacak. Bunun anlamı şu; emekli aylığı miktarı asgari geçim sınırının altında olan emeklilerin, temel geçim güvencesi adlı sosyal yardım talep etme hakkı var. Ancak yeni yasa kapsamında temel emeklilik güvencesi uygulamasıyla aylığında artış yapılan emeklilerin, 216 Euro’ya kadar gelir artışına rağmen, sosyal yardım ödeneği kesilmeyecek. Hayata geçirilmesi kararlaştırılan diğer yenilik ise, kira yardımıyla ilgili. Şöyle ki, yine temel emeklilik güvencesiyle geliri artan emekliye yapılan kira yardımında kesinti yapılmaması için, bu ödeneğin tespitinde dikkate alınan kazanç miktarına da 216 Euro tutarında muafiyet getirilecek. Diğer bir ifadeyle temel geçim yardımında olduğu gibi, kira yardımında da 216 Euro’ya kadar olan gelir artışları, yardım ödeneği tespitinde muaf tutulacak.

BUNU BİLİYOR MUSUNUZ

Minijob’da çalışanların

emekli aylığı artar mı?

ALMANYA’da milyonlarca kişi, ‘Minijob’ adı verilen kısa süreli sigorta kolunda çalışarak, 450 Euro’ya kadar kesintisiz ek kazanç elde ediyor. Arzu edilmesi halinde, 2013 yılından bu yana, ‘Minijob’ gelirinden yüzde 3.3 oranında sosyal güvenlik primi kesilebilir. İşveren de bu durumda yüzde 15 oranında yapacağı prim takviyesiyle, sigortalıya ileride bağlanacak emekli aylığı artırılabilir. Peki bu şekilde yapılan prim kesintisiyle, emekli aylığı ne kadar artacak? Emeklilik uzmanlarının yaptığı hesaba göre, bir yıl boyunca kesintisiz ‘Minijob’ türü işte çalışıp, kazancından yüzde 3.3 oranında prim kesilmesini talep eden sigortalılara, emekli olduklarında ellerine ayda 4.50 Euro daha fazla geçecektir. Örneğin 10 yıl ‘Minijob’ yapan bir kişi, emekli olduğunda ömür boyu her ay 45 Euro daha fazla emekli aylığı ödenecektir.

EMEKLİLER NE YAPMALI?

Ancak 2013 yılından önceki ‘Minijob’ sürelerin ise, aylığı artırıcı bir etkisi olmayacaktır, çünkü yapılan değişiklik 1.1.2013’ten itibaren geçen süreler için geçerli sayılacak. Bu nedenle bu tarihten önce kısa süreli iş kolunda çalışılsa bile, bu süreler hizmet cetvelinde kaydedilmeyecektir. Ayrıca, halihazırda emekli olup cep harçlığını artırmak amacıyla ek işe gidenlerin ellerine geçen 450 Euro’dan kesilecek cüzi emeklilik primi, emekli aylıklarını artırmaz. Dolaysıyla, ek iş yapan emeklilere tavsiyemiz isteğe bağlı prim kesintisini tercih etmemeleridir.