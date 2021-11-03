Emeklilere zam müjdesi!

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ALMAN Emeklilik Sigortası Birliği, Federal Sosyal Güvenlik Dairesi ve Federal Çalışma Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanan raporda, emekli aylıklarının gelecek yıl temmuz ayı itibariyle Batı’da yüzde 5.2, eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerde de yüzde 5.9 artırılmasına yer verildi. 2023 yılında da emekli aylıklarına Batı’da yüzde 4.9 ve Doğu’da yüzde 5.7 zam yapılması da aynı raporda yer aldı. Böylece 20 milyon emekliye önümüzdeki iki yıl içinde yapılacak zam oranının yüzde 10’a ulaşacağı, hatta yüzde 10’u geçeceği de belirtildi. Öte yandan somut zam oranının gelecek yıl Mart ayında belirlenip açıklanacağına da dikkat çekildi.