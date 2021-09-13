Emekliler 2022’de zam müjdesi!

ALMANYA’da emekliler korona salgını nedeniyle 2021’de zam alamadı. Emekli maaşları yetmediği için devlet yardımına muhtaç çok sayıda emekli gelecek yıl ise zam bekliyor. Zam konusunda müjdeli haber Alman Emeklilik Sigortası Başkanı Gundula Rossbach’tan geldi. Roßbach, “Artış eksikliğinin önümüzdeki yıl belli bir oranda tamamlanacağını ve 2022’de emeklilerin iyi bir artı alacağını tahmin ediyorum” diyerek 2022’de zam beklediklerini söyledi.

ZAM ORANI BAHARDA BELLİ OLACAK

Ancak yapılacak zam oranının ne kadar olacağı en erken gelecek yıl bahar aylarında netlik kazanacak. Dördüncü korona dalgasının ekonomiyi ve iş gücü piyasasını nasıl etkileyeceğinin henüz belli olmadığına dikkat çekildi. Korona salgınına rağmen genel anlamda yasal emeklilik sigortasının şimdiye kadar korona krizini istikrarlı bir şekilde atlattığı belirtildi. Rossbach salgın döneminde, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği ve hastalık ödeneği üzerinden de emeklilik katkı payı alınmasının kriz dönemini istikrarlı atlatmalarında önemli payı olduğunu ifade etti.

İŞÇİ EMEKLİSİYLE MEMUR EMEKLİSİ ARASINDA FARK

Öte yandan Almanya’da emekli maaşları ile memur emekli maaşları arasında ciddi bir fark olduğu ortaya çıktı. Almanya’da emeklilerin yüzde 82’si 1500 euronun altında emekli maaşı alırken, memur emeklilerinin yüzde 95’i 1500 euronun üzerinde emekli maaşı alıyor. İşçi emekli maaşı ile memur emekli maaşı arasındaki fark, Sol Parti’nin çalışma bakanlığına verdigi soru önergesine yanıtla ortaya çıktı. Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, iki emekli grubu maaşları arasındaki farkın iki sınıflı bir toplumu gösterdiğini belirtti.