Emekli maaşlarına zam onaylandı

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Kabine toplantısında sunulan öneri kabul edildi. Buna göre batı eyaletlerinde yaşayan emekliler için 1 Temmuz’dan itibaren yüzde 5.35, doğu eyaletlerinde yaşayan emekliler için ise yüzde 6.12 oranında artış öngörülüyor. Bu, batı eyaletleri için 1983 yılından, doğu eyaletleri için ise 1994 yılından bu yana en büyük zam oranı anlamına geliyor. Ancak sosyal yardım dernekleri ve sendikalar, artan enflasyon ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle emeklilere yapılan zammın fayda sağlamayacağını düşünüyor. Sendikalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Anja Piel, “Bu yılki fiyat artışları, emekli maaşlarına yapılan zammı tamamen sıfırlayacak” dedi.