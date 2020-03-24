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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 24.03.2020 - 13:25,Son Güncelleme:/

Emekli doktorlar da çağrıldı! ‘Şimdi yardım zamanı’

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Emekli doktorlar da çağrıldı! ‘Şimdi yardım zamanı’
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Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD), emekli Müslüman doktorları, hemşire, hastabakıcı ve tıp öğrencilerini koronavirüse karşı mücadelede yardıma çağırdı.

ZMD çağrısında, koronavirüsün hızla yayılmasıyla ağır yük altına giren sağlık sisteminin yükünü hafifletmek için şimdi sağlık personeline çok ihtiyaç duyulduğu belirtildi. ZMD Başkanı Aiman Mazyek, “Hastaneler ve sağlık tesislerinin hızla yayılan koronavirüs vakalarına karşı acilen gönüllü çalışacak personele ihtiyacı var. Biz de buna katkıda bulunmak, üzerimize düşen görevi yerine getirmek istiyoruz. Çağrımıza cevaplar aldık. Başvurular sevindirici” dedi.

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