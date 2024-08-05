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Emekli denizaltı, Sinsheim Teknik Müzesi’nde

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#ALMANYA#Denizaltı#AVRUPADAN HABERLER
Emekli denizaltı, Sinsheim Teknik Müzesi’nde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 12:14

Almanya’nın Kiel kentinden karadan yola çıkan ve bazı bölgelerde nehirlerden de geçen ‘emekli’ denizaltı, uzun bir yolculuktan sonra 720 km. uzaklıktaki Sinsheim kentindeki Teknik Müzesi’nde yerini aldı.

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1973-2010 yılları arasında Alman Silahlı Kuvvetleri’ne hizmet veren 50 metre uzunluğunda yaklaşık 350 ton ağırlığındaki dev denizaltının kara yoluyla taşınması hiç de kolay olmadı. A sınıfı ‘U 17’ denizaltı Almanya’nın birçok kent, kasaba, köy ve nehirlerini geçerek, aylar süren macera dolu bir yolculuktan sonra Baden-Württemberg eyaletinin Sinsheim kentine ulaştı. Sinsheim Teknik Müzesi’nde yerini alan denizaltının nakliyesinin yaklaşık 2 milyon Euro’ya mal olduğu açıklandı. Concorde, Jumbo Jet, Rus yapımı Tupolev ve Ukrayna yapımı Antonov uçaklarının da sergilendiği Sinsheim Teknik Müzesi’nde yerini alan ‘emekli’ denizaltıya ziyaretçilerin ilk günden itibaren yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

Emekli denizaltı, Sinsheim Teknik Müzesi’nde


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#ALMANYA#Denizaltı#AVRUPADAN HABERLER

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