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İKİ dönem Münih Başkonsolosluğu görevini yürüten emekli Büyükelçi Hidayet Eriş, Münih Başkonsolosluğunda ağırlandı. Diplomasi kariyerini büyük bir başarıyla tamamlayan ve genç diplomatlara örnek teşkil eden Hidayet Eriş, biri başkonsolosluk olmak üzere iki dönem boyunca Münih’te görev yapmıştı. Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, “Büyük bir başarıyla ve genç diplomatlara örnek şekilde tamamladığı diplomasi kariyerinde, biri Başkonsolos olmak üzere iki dönem Münih Başkonsolosluğunda görev yapmış olan emekli Büyükelçi Hidayet Eriş’i Münih Başkonsolosluğunda ağırlamaktan onur duyduk. 2021 ve 2023 yılında yayımlanmış olan ‘Baringo-Hariciye Sohbetleri I-II’ adlı eserlerini bizlerle ve resepsiyonumuza katılan seçkin konuklarımızla paylaşan emekli Büyükelçimiz Hidayet Eriş’le diplomasi mesleğindeki deneyimlerinden Münih’teki Türk toplumu ve Bavyera makamlarıyla geliştirdiği ilişkilere kadar uzanan son derece öğretici ve bilgi dolu sohbet etme ayrıcalığını yaşadık. Emekli Büyükelçimiz Sayın Hidayet Eriş’e ve resepsiyonumuza katılan tüm seçkin konuklarımıza içtenlikle teşekkür ederiz. Sayın Büyükelçimize Münih’te bıraktığı unutulmaz izler, Münih’teki görev süresi boyunca ülkemizle Bavyera makamları arasında güçlendirdiği ilişkiler ve Türk hariciyesine katkıları için müteşekkiriz” dedi.

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NOSTALJİK BULUŞMANIN ONUR KONUĞU

Bavyera Türk Toplumu Derneği Sözcüsüsü Prof. Dr. Vural Ünlü’nün davetiyle Münih’e gelen emekli Büyükelçi Hidayet Eriş, Münih’in simgelerinden belediye sarayındaki (Ratskeller) lokantada başkonsolosluğu döneminde yakın ilişki içinde olduğu şahsiyetlerle nostaljik buluşmanın onur konuğuydu. Davette zamanın Bavyera Dışişleri Bakanı Dr. Beate Merk, Eyalet Mahkeme Başkanı ve NSU Davası başlangıcında Turkiye’den gelen milletvekillerinin duruşma salonuna alınmasını mümkün kılan ve sınırlı basın bölümünde Türk medyasına yer verilmesini sağlayan Dr. Karl Huber, Münih Havalimanı Genel Müdürü Dr. Michael Kerloh, Hükümetin Uyumdan sorumlu milletvekili ve şu anda Kehlheim Kaymakamı Martin Neumeyer, Yunan Akademi Derneği Başkanı Stavros Kostantinidis ve Anadolu Ajansı temsilcisi Orhan Tinengin ile München Hauptbahnhof Nord Reisebüro sahibi Cazip Eryüksel yer aldı.

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