Emekli aylÄ±klarÄ±nÄ±n zam oranÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼

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Yeni koalisyon hÃ¼kÃ¼meti, ilk icraat olarak, 21 milyon emekliyi ilgilendiren zam oranÄ±nÄ± yÃ¼zde 5.2â€˜den yÃ¼zde 4.4â€™e Ã§ekmiÅŸ oldu. AÃ§Ä±klamayÄ± yapan eski hÃ¼kÃ¼metin ve yeni koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin de Federal Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± olan Sosyal Demokrat Partili Hubertus Heil, zam oranÄ±nÄ±n aÅŸaÄŸÄ±ya Ã§ekilmesine raÄŸmen yine de hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r oranda emekli aylÄ±klarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayarak, yÃ¼reklere su serpmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

EÅžÄ°TLEME FAKTÃ–RÃœ DEVREDE

Heil, SPD, YeÅŸiller ve HÃ¼r Demokrat Partiâ€™den oluÅŸan ve liderliÄŸini SPDâ€™li BaÅŸbakan Olaf Scholzâ€™un yaptÄ±ÄŸÄ± koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin, emekli aylÄ±ÄŸÄ± hesaplamasÄ±nda eÅŸitleme faktÃ¶rÃ¼nÃ¼n tekrar hayata geÃ§ireceÄŸi iÃ§in, emekli aylÄ±klarÄ±na yapÄ±lmasÄ± aÃ§Ä±klanan zammÄ±n 0.8 puan dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti. SÃ¶z konusu eÅŸitleme faktÃ¶rÃ¼ sayesinde, Almanyaâ€™da sigorta prim gelirlerine gÃ¶re hesaplanan emekli aylÄ±klarÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ, prim gelirinin azaldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemlerde Ã¶nlenmiÅŸ oluyor.

ARTIÅž VE AZALIÅž SIFIRLANACAK

BilindiÄŸi gibi 2008â€™de yaÅŸanan mali krizden sonra dÃ¶nemin Federal Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± ve ÅŸimdiki BaÅŸbakan Olaf Scholz, emekli aylÄ±klarÄ±nÄ±n prim gelirlerine iliÅŸkin geliÅŸmelerden baÄŸÄ±msÄ±z olarak dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmemesinin, sÃ¶z konusu eÅŸitleme faktÃ¶rÃ¼ ile engellenmesi gÃ¼vence altÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±. BÃ¶ylelikle, aylÄ±klara yapÄ±lacak zammÄ±n, matematiksel olarak dÃ¼ÅŸmesi gereken aylÄ±k miktarÄ±yla mahsup edilerek, aylÄ±klardaki artÄ±ÅŸ ve dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ sÄ±fÄ±rlanmasÄ± hedeflenmiÅŸti.

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BUNU BÄ°LÄ°YOR MUSUNUZ?

0180â€™LÄ° TELEFON SERVÄ°S

HÄ°ZMETLERÄ° UCUZLUYOR

SATIN aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z herhangi bir Ã¼rÃ¼n veya hizmetten memnun kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda, bir tÃ¼ketici olarak arayÄ±p durumu ÅŸikÃ¢yet etmek iÃ§in hizmet sunucusuna ait telefon servis hizmetlerinden yararlanabiliyorsunuz. Genellikle 0180 ile baÅŸlayan servis numaralarÄ±nÄ± arayÄ±p bilgi almak Ã§oÄŸu kez Ã¼crete tabi. Ã–rneÄŸin sabit hattan bu numaralara yapÄ±lan aramanÄ±n dakikasÄ± 9 cente, cep telefonundan yapÄ±lan aramalar ise dakikasÄ± 42 cente kadar Ã§Ä±kabiliyor. Federal AÄŸ AjansÄ±, yaz aylarÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu servis numaralarÄ±nÄ± arama Ã¼cretlerinin gÃ¼nÃ¼mÃ¼z ÅŸartlarÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etmiÅŸti. Bu eleÅŸtiriye istinaden yapÄ±lan yeni dÃ¼zenleme ile servis numaralarÄ± Ã¼zerinden sunulan hizmetlerden yararlanma Ã¼cretleri dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Buna gÃ¶re 1 AralÄ±k ayÄ±ndan bu yana servis numaralarÄ±nÄ± aramanÄ±n Ã¼creti eÅŸitlenerek dakikasÄ± 6 ile 20 cent arasÄ±na dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼. SÃ¶z konusu yeni uygulama ile bu Ã¼cret dilimi tÃ¼m servis numaralarÄ± iÃ§in geÃ§erli olacak. DanÄ±ÅŸma hatlarÄ±ndan yararlanacak kiÅŸilerin cep telefonundan veya sabit hat Ã¼zerinden arama yapmalarÄ± arasÄ±nda Ã¼cretlendirme bakÄ±mÄ±ndan fark kalmayacak.





BUNU NOT EDÄ°NÄ°Z

â€˜ALO RAPORâ€™ UYGULAMASI

MARTA KADAR UZATILDI

ALMANYAâ€™da koronavirÃ¼s pandemisi hÃ¢lÃ¢ etkili olmasÄ± nedeniyle soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ± veya grip semptomu olan sigortalÄ±lar, doktora gitmeden telefonla rapor almaya bu yÄ±l sonundan sonra da devam edebilecekler. Enfeksiyon riskini en aza indirmek ve sosyal mesafeyi korumak amacÄ±yla, hekimler, saÄŸlÄ±k sigortalarÄ± ve hastane temsilcilerinden oluÅŸan ve kÄ±sa adÄ± GBA olan Federal Ortak Komisyon (Gemeinsamer Bundesausschuss) tarafÄ±ndan alÄ±nan bu karar uyarÄ±nca, telefonla rapor alma uygulamasÄ± bir kez daha uzatÄ±larak Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±lÄ±n mart sonuna kadar devam edecek.

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14 GÃœNE KADAR RAPOR

Bu uygulamaya gÃ¶re, sigortalÄ±lar ilk etapta yedi gÃ¼ne kadar telefonla rapor alabilecekler. Rapor sÃ¼resi bir defaya mahsus bir yedi gÃ¼n daha telefonla uzatÄ±labilecek. Hekimlerin, telefonla arayan hastaya detaylÄ± sorular yÃ¶nelterek saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda etraflÄ±ca bilgi edinerek bir kanaate varmasÄ± gerekiyor. Gerekli hallerde rapor almak isteyen sigortalÄ± aile hekimi tarafÄ±ndan muayenehaneye gelmesini istenebilecek. DeÄŸiÅŸmeyen uygulama ise, alÄ±nan saÄŸlÄ±k raporunun, en geÃ§ Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼n sonunda iÅŸverene ulaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gerektiÄŸi. Ä°ÅŸverenler, kanunda Ã¶ngÃ¶rÃ¼lenden uygulamadan farklÄ± olarak, elemanlarÄ±ndan, saÄŸlÄ±k raporlarÄ±nÄ± ilk gÃ¼nden ibraz etmelerini isteyebilir. Ancak bÃ¶yle bir uygulama iÃ§in, iÅŸ akdinde Ã¶nceden Ã¶zel bir maddenin eklenmesi yer almasÄ± ve sigortalÄ± bu konu hakkÄ±nda Ã¶nceden bilgilenmesi gerekiyor.

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DENETÄ°MLERE ARA VERÄ°LECEK

GBAâ€™nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± diÄŸer bir karar uyarÄ±nca, yÄ±l sonuna kadar hastanelere ÅŸart koÅŸulan asgari sayÄ±da diplomalÄ± bakÄ±cÄ± istihdam etme koÅŸulunu yerine getirmek iÃ§in tanÄ±nan sÃ¼re Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±lÄ±n mart ayÄ±na kadar uzatÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca yine mart ayÄ±na kadar hastanelerde MDK adÄ± verilen saÄŸlÄ±k sigortalarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan denetimlerden vazgeÃ§ilecek. BÃ¶ylece, koronavirÃ¼s pandemisi nedeniyle yÃ¼ksek randÄ±manla Ã§alÄ±ÅŸmak zorunda olan hastane ve muayenehanelerin iÅŸ yÃ¼kÃ¼ hafifletilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lacak.

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MESAJ PANOSU

UZAKTA DA OLSAK GÃ–NÃœLDEN

UZAK OLMAK Ä°STEMÄ°YORUZ

TÃ¼rkiyeâ€™deki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z haklÄ± olarak bizim yurt dÄ±ÅŸÄ±nda oy kullanmamÄ±za kÄ±zÄ±yorlar. Evet ben de karÅŸÄ±yÄ±m oylarÄ±mÄ±zÄ±n TÃ¼rkiye geneline sayÄ±lmasÄ±na, Ã§Ã¼nkÃ¼ TÃ¼rkiyeâ€™nin ÅŸartlarÄ±nÄ± bilmeden tercih yapÄ±yoruz, TÃ¼rkiyeâ€™dekiler Ã§ok haklÄ±lar. Biz de diyoruz ki, bu yanlÄ±ÅŸÄ± dÃ¼zeltelim. Bizler, yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§im bÃ¶lgesinde oylarÄ±mÄ±zÄ± kullanalÄ±m ve bu bÃ¶lgeden en az 50 vekil seÃ§elim. Bu rakam seÃ§men sayÄ±mÄ±za orantÄ±lÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. DÃ¼nyada en az 19 Ã¼lke yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§im bÃ¶lgesi kurmuÅŸ ve bu Ã¼lkeler bu ÅŸekilde dÃ¼nya devleti olma yolunda adÄ±m atmÄ±ÅŸlar. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan biz TÃ¼rkler, TÃ¼rkiyemizi, yaÅŸadÄ±klarÄ± Ã¼lkelerin siyasÄ± ve ekonomik durumunu iyi bilenler olarak memleketimizin menfaatine olacak adÄ±mlarÄ± atÄ±yoruz. Ve son Ã§aÄŸrÄ±m ÅŸÃ¶yle; TÃ¼m siyasi parti genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ±ndan birisi yurt dÄ±ÅŸÄ± TÃ¼rkler sorumlu genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± gÃ¶revini de Ã¼stlensin. Biz gurbetÃ§ileri yabana atmayÄ±n. Ekonomik rakamlar bizlerin vatanÄ±mÄ±za olan maddi ve manevi katkÄ±larÄ±mÄ±z apaÃ§Ä±k gÃ¶stermektedir. SaygÄ±larÄ±mla.

Åžaban Turhal - Freising/MÃ¼nih