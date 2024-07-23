‘Emekli aylığı politik bir skandaldır’

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DÜNYANIN önde gelen sanayi ülkelerinden olan Almanya’da sigortalı olarak 45 yıl çalışanların önemli bir bölümünün ayda 1200 Euro’nun altına emekli aylığı aldığı açıklandı. Sol Parti’den ayrılanların kurduğu yeni parti ‘Birlik Sahra Wagenknecht’in (BSW) soru önergesine federal hükümet adına verilen yanıtta, 45 yıl çalışan 5.4 milyon emekliden 1 milyon 80 binine 1200 Euro’dan daha az emekli aylığı ödendiği belirtildi. Eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan eyaletlerde bu rakamın altında emekli aylığı alanların sayı ve oranının daha yüksek olduğu da açıklandı. BSW Eş Başkanı Sahra Wagenknecht, 45 yıl çalışan insanlara 1200 Euro’nun altında emekli aylığı ödenmesinin utanç verici olduğunu söyledi. Wagenknecht, “45 yıl çalışan her 5 emekliden birinin ayda 1200 Euro emekli aylığı alması politik bir skandaldır” dedi.

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AVUSTURYA 800 EURO DAHA FAZLA ALIYOR

Almanya genelinde ise en düşük emekli aylığının ortalama 1604 Euro olduğu açıklandı. Batı’daki emeklilerin ortalama 1663 Euro, Doğu’dakilerin de 1471 Euro emekli aylığı aldıkları da belirtildi. Sahra Wagenknecht, komşu ülke Avusturya’da emeklilerin Almanya’dakilerden 800 Euro daha fazla aldıklarını hatırlatırken, “Avusturya’da mümkün olan, Almanya’da da mümkün olmadı” dedi. Gelecek yıl yapılacak genel seçimler öncesi bu konuyu öncelikli olarak gündeme getireceklerini belirtirken, tüm partilere bu alanda kendileriyle iş birliği yapma çağrısında bulundu. Almanya’da 21.3 milyona yakın emeklinin bulunduğu ve bunların 9 milyon 66 binin erkek, 12 milyon 162 binin de kadın olduğu açıklandı.