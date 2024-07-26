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‘Emekleriniz unutlmayacak’

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#ALMANYA#ÖĞRETMEN#AVRUPADAN HABERLER
‘Emekleriniz unutlmayacak’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 16:29

Münih Başkonsolosluğu görev bölgesinde 5 sene hizmetleri sona eren öğretmenlere Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan tarafından veda töreni düzenlendi.

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MÜNİH Başkonsolosu Süalp Erdoğan, “Görev bölgemizdeki 5 sene hizmetlerinin sona ermesi nedeniyle ülkemize dönecek olan öğretmenlerimize veda töreni düzenleyerek, tüm öğretmenlerimizle bir araya geldik. Görev süreleri dolan öğretmenlerimiz Ali Naşit Aras, Sevim Alkan, Hatice Can, Sevda Kurşun, Huriye Nurlu Özdayı, Sabahattin Durgut, Ayşe Aydın, Cumhur Şaktanlı, Aslıhan Öz, Zeynep Karayazı, İsmail Eş, Özgül Schopp, Aynur Kılınç Manduz, Lamia Büşra Yeşil, Özlem Darıcı Altun, Selma Kahraman’a, teşekkür belgelerini Eğitim Ataşemiz Dr. Akın Deveci ile birlikte tevdi ettik. Samimi ve dostane bir ortamda geçen veda töreninde bizleri yalnız bırakmayarak iştirak eden tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, aramızdan ayrılarak veda eden öğretmenlerimize yeni görevlerinde sonsuz başarılar diliyoruz. Vermiş olduğunuz emekler unutulmayacak” diye bilgilendirdi.

‘Emekleriniz unutlmayacak’

‘Emekleriniz unutlmayacak’

‘Emekleriniz unutlmayacak’

‘Emekleriniz unutlmayacak’


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#ALMANYA#ÖĞRETMEN#AVRUPADAN HABERLER

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