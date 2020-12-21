EMA'dan aşıya onay

SON kararı Avrupa Komisyonu verecek. Ancak Avrupa Komisyonu’nun EMA’nın tavsiye kararını onaylamasına kesin gözle bakılıyor. EMA’nın olumlu tavsiye kararı önemli bir şart. Karar AB ülkelerinde böylece aşıya başlanabilmesinin yolunu açtı. EMA, BioNTech ve Pfizer'ın aşısını koronavirüsle mücadelede 'kilometre taşı' olarak niteledi. EMA Başkanı Emer Cooke, aşının virüsün yeni türüne karşı da etkili olduğu görüşünde. Bunun aksi yönünde bir bulgu olmadığını belirten Cooke, ancak yeni tür üzerine daha fazla bilgi toplanılması gerektiğini de vurguladı.

Almanya, 27 Aralık tarihinde aşılamayı başlatacak. İlk sırada 80 yaş ve üzeri insanlarla huzur ve bakımevlerinde kalanlar ile acil servis ve korona hastalarının tedavilerinde görev yapan sağlık elemanları geliyor. Amerikan şirketi Moderna’nın aşı onayına ise EMA 6 Ocak tarihinde karar verecek. Almanya’da salgın hastalıklarla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü’ne bağlı Daimi Aşı Komisyonu Başkanı Thomas Mertens, EMA’dan Moderna aşısı için de böyle çok açık tavsiye kararını beklediklerini vurguladı. Mertens, çok sayıda insanın aşı olacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi.



