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HABERLERAvrupa Haberleri

EMA’dan 5-11 yaş arası çocuklara aşıya onay

#Avrupa İlaç Ajansı#EMA#Biontech/Pfizer
EMA’dan 5-11 yaş arası çocuklara aşıya onay

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) 5 yaş üstü çocuklara BionTech/Pfizer aşısına onay verdi. EMA’nın tavsiye kararından sonra AB Komisyonu, üye ülkelerle birlikte aşının AB içinde onayı için karar verecek.

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EMA, çocuklara yönelik aşının 2 ve 3. klinik faz çalışma sonuçlarına dayanarak tavsiyede bulundu. Klinik çalışmalarında aşının çocuklar için etkili ve güvenli olduğu tespit edildi. Çocuklara 21 gün arayla her biri 10 mikrogram olmak üzere iki doz aşı yapıldı. 12 yaş üstü çocuklar ve yetişkinler için ise 30 mikrogram doz aşı yapılıyor. BioNtech/Pfizer, klinik çalışmaların aşının 5 yaş ve üzeri çocuklar tarafından iyi tolere edildiğini ve stabil bir bağışıklık tepkisi ortaya çıkardığını gösterdiğini bildirdi. EMA da, çalışmaların aşının güvenli ve etkili olduğunu gösterdiğini vurguladı.

ALMANYA 2.4 MİLYON DOZ ALACAK
Şimdiye kadar, ateş, enjeksiyon bölgesinde ağrı, yorgunluk veya baş ağrısı gibi en hafif reaksiyonların dışında ciddi bir yan etki bulunmadığı açıklandı. Almanya’da 5 - 11 yaş grubu için aşıların uygulanmasının zaman alacağı belirtildi. Bu yaş grubunda dozaj daha düşük olduğu için aşıya uygun ampul üretilmesi gerektiği kaydedildi. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn (CDU) ise Almanya‘nın, 20 Aralık’ta çocuklar için 2.4 milyon doz BionTech/Pfizer aşısı alacağını açıkladı.

 

 

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#Avrupa İlaç Ajansı#EMA#Biontech/Pfizer

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