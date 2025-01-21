Elon Musk’tan tepki çeken hareket!

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SON dönmelerde başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerindeki aşırı sağcı partilere destek vermesiyle gündeme gelen teknoloji milyarderi Elon Musk, Trump törene gelmeden önce sahnede konuştu. Trump destekçilerine teşekkür eden Musk, sağ elini önce kalbine götürdü, ardından ani bir hareketle yukarı doğru uzattı. Bu hareketi, bir başka yöne doğru tekrar eden Musk, “Kalbim sizinle” ifadelerini kullandı. Ancak bu selam, sosyal medya platformu X’te birçok kullanıcı tarafından Hitler selamına benzetildi. Amerikan haber kanalı CNN, görüntüleri defalarca yayınladı ve bir sunucu, “İzleyiciler bu konuda kendi değerlendirmelerini yapabilir” dedi.

‘KRALIN DÖNÜŞÜ’

Musk, yaptığı hareket hakkında herhangi bir açıklama yapmazken, Fox News’un tören görüntülerini X hesabından paylaştı. Ancak tartışma yaratan anın yer aldığı videoda izleyicilere odaklanan bir montaj olduğu dikkat çekti. Törende yaptığı konuşmada Musk, Trump’ın zaferiyle “Medeniyetin geleceğinin güvence altına alındığını” söyledi. Ayrıca, tüm insanlığın bir yol ayrımında olduğunu vurguladı. Musk, Trump’ın yemin ettiği gün, platformunda “Kralın Dönüşü” ifadelerini kullanarak dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Gönderisinde, eskiden engellenen Trump’ın Twitter hesabı ile yeni resmi Başkanlık hesabına ait ekran görüntülerini kullandı.