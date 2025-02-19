Elon Musk’ın roketi Almanya’da korku yarattı!

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ELON Musk’a ait SpaceX şirketi, Falcon 9 roketinin çarşamba gecesi Almanya saatiyle 00.21’de 23 Starlink uydusunu yörüngeye başarıyla yerleştirdiğini duyurdu. Falcon 9 roketlerinin “booster” olarak adlandırılan ilk aşaması yeniden kullanılabilir bir şekilde dünyaya iniş yaptı. Kullanılmayacak olan ikinci bölüm ise atmosferde yanarak parçalara ayrılıp yok oluyor. Uzmanlar, bu seferki roket parçasının yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde olduğunu belirtti. Roketin atmosfere yaklaşık 100 kilometre yükseklikte girdiği ve bu sırada tamamen yok olduğu belirtildi. Ancak çok net bir şekilde gözlenebilen ışık şeridi birçok kişi de paniğe sebep oldu. Olayı görenler polise ihbarda bulundu.



Hessen eyaletindeki UFO Bildirim Merkezi (CENAP) ise gece boyunca ve sabah saatlerinde toplam 150’den fazla çağrı aldı. CENAP Başkanı Hansjürgen Köhler, “Bir kişi, pencereden baktığında gördüğü ışık yüzünden korkudan kahve fincanını düşürdüğünü söyledi. Panikleyen bir kadın, bunun savaş roketleri olduğunu düşünüp bizi aradı” dedi. Köhler, sabah boyunca e-posta ve WhatsApp üzerinden de birçok mesaj aldıklarını belirtti. Köhler, bu tür atmosferde yanma olaylarının yılda yaklaşık iki kez yaşandığını kaydetti. Ancak bu olayın, insanların işe gitmek için yola çıktığı sabah saatlerine denk gelmesi sebebiyle büyük dikkat çektiğini ifade etti. Köhler, “Bu tür görüntüler gelecekte daha sık yaşanacak” diye konuştu.