‘Elmas yılları’na tebrik yağdı

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AŞAĞI Saksonya eyalet başkenti Hannover yakınlarında bulunan Lehrte kasabasında 1973 yılından beri yaşayan Esri Akdaş ve eşi Zakire Akdaş’ın evliliklerinin 60’ıncı yılında ‘elmas evlilik yıl dönümü’ vesilesiyle tebrikler yağdı. Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Daniela Behrens, Bölge Valisi Steffen Krach ve Lehrte Belediye Başkanı Frank Prüsse, bu özel günlerinde Akdaş çiftine ayrı ayrı mektup göndererek tebrik ettiler. Komşuları, yakınları ve akrabaları da çiftin bu mutlu günlerini yürekten kutladılar. Kendilerini kutlayan herkese teşekkür eden 86 yaşındaki Esri Akdaş, şunları söyledi:

‘SABIR VE ÖZVERİ İSTİYOR’

“Eşim ve ben çok çok mutlu olduk. Bir arada 60 yıl evli kalabilmek sabır istiyor, özveri, anlayış istiyor. Her zaman empati yapmak gerekiyor. Saygı-sevgi başta geliyor. Ancak bu şekilde uzun evlilikler olabiliyor diye düşünüyorum. Almanya’ya geldiğimden beri burada bulunan Türk ve Müslüman toplumu için bir şeyler yapmaya çalıştım. Türk Kültür Cemiyeti içerisinde çalışmalara katkıda bulundum. Yurdumspor’umuzun maçlarını takip ettim. Onları turnuvalara taşıdım, çok da birincilik madalyaları aldık. Camimizin yapımında yönetimdeydim ve uzun süre de yönetimde bulundum. Halen elimden gelen yardımları yapmaya çalışıyorum. Bu hareketlilik beni dinç kılıyor.”

1938 yılında Bingöl-Araklı kasabasında doğan, 8 çocuk ve 26 torun sahibi olan Esri Akdaş, 1969 yılında Lehrte’ye gelip yakınlardaki bir gübre ve tuz fabrikasında uzun süre çalıştı.

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