Ellerinde katillerin fotoğraflarıyla yürüdüler

TALAT Paşa’nın 15 Mart 1921’de hain bir kurşunla başından vurularak katledildiği Hardenberg Caddesi üzerinde, Ermeni ve PKK yanlısı gruplar tarafından bir eylem düzenlendi. Bu yıl da sözde soykırım iddialarını yineleyen eylemciler Türkiye karşıtı kin ve nefret dolu söylemlerde bulundu. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı gösteride, Talat Paşa’yı katleden Teleryan ‘kahraman!’ ilan edilirken, farklı sivil toplum örgütü temsilcileri yaptığı konuşmalarda soykırım iddialarını yineledi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı Zoo Palast sinema salonu önünde saat 16.00 da başlayan gösteride, Almanca, İngilizce ve Kürtçe ‘Soykırım Kurbanlarına Adalet’ sloganları atılırken, Teleryan’ın fotoğrafı taşındı ve el ilanları dağıtıldı.

BÜYÜKELÇİLİĞE YÜRÜDÜLER

Talat Paşa’yı başından vurarak ölümüne neden olan, sahte raporlarla “Ruh sağlığı bozuktur” denilerek Berlin’de görülen duruşmada ceza almadan kurtulan Teleryan’a teşekkür sloganlarının atıldığı yürüyüşte, eylemciler CDU merkez binasının yer aldığı Lützowplatz’a yürüdü. Burada da Merkel hükümetini Türkiye’ye destek vermekle ve silah satmakla suçlarken, ardından Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’ne doğru ilerlediler. Tiergarten Caddesi’nde bulunan büyükelçilik binası önünde köpekli polis ekipleri dahil olmak üzere yoğun güvenlik tedbirleri alındığı gözlendi. Büyükelçilik binası önünde polis barikatlarının ardında PKK sempatizanlarıyla birleşen Ermeni protestocular, bir yanda sözde soykırım iddialarını tekrarlarken, “Kürdistan ve Öcalan’a özgürlük” sloganları attılar. Ellerinde terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterlerini ve terör örgütü PKK flamalarını taşıyanlara, yasak olmasına rağmen polis hiçbir müdahalede bulunmadı.



47 YIL MÜCADELE ETTİ

Talat Paşa, 15 Mart 1921’de Berlin’de bir Ermeni suikastçı tarafından evinden dışarı çıktığı sırada başından vurularak öldürülmüştü. İttihat ve Terakki kurucularından Talat Paşa’nın İstanbul’dan Berlin’e uzanan 47 yıllık mücadele dolu yılları burada katledilmesiyle son bulmamış, 100 yıldır Ermenilerin bitmeyen kin ve nefret söylemleriyle halen karşı karşıya kalmaktadır. Mehmed Talat Paşa’yı şehit eden suikastçı Teleryan ise Berlin’de görülen dava da suçsuz bulunarak skandal bir kararla tahliye edilmişti. Talat Paşa’nın cenazesi 1943 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından Berlin’den İstanbul’a götürülerek Şişli’deki Abide-i Hürriyet mezarlığına defnedilmiştir.