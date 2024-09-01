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Elindeki bıçakla 5 kişiyi yaraladı

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#AVRUPADAN HABERER#Siegen # Issa Al H.
Elindeki bıçakla 5 kişiyi yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 10:41

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Siegen kentinde bir kadın, otobüste bıçakla gerçekleştirdiği saldırıda 5 kişiyi yaraladı.

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DORTMUND polisinden yapılan açıklamada, cuma akşamı Siegen kentinin Eiserfleld semtinde festivale giden otobüste kadın saldırganın bıçakla 5 kişiyi yaraladığı, yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Saldırganın gözaltına alındığı belirtilirken, olay sırasında otobüste en az 40 kişinin bulunduğuna işaret edildi. Olayın terör saldırısı olduğuna dair henüz bir belirtinin bulunmadığı, saldırganın 32 yaşında ve Alman uyruklu olduğu kaydedilen açıklamada, her türlü spekülasyon ve düşmanlıktan kaçınılması çağrısı yapıldı.
Solingen kentinde 23 Ağustos’ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirmiş, 4’ü ağır 8 kişi yaralanmıştı. Saldırının şüphelisi olarak Suriye vatandaşı Issa Al H. bir gün sonra yakalanmış ve terör suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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#AVRUPADAN HABERER#Siegen # Issa Al H.

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