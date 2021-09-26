Elinde su şişesiyle gol attı, Tudor'a şok yaşattı!

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Serie A'da Genoa, Hellas Verona'yı konuk etti.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un çalıştırdığı Hellas Verona karşılaşmada Giovanni Simeone ve penaltıdan Antonin Barak'ın golleriyle 2-0 öne geçti.

76. dakikad Domenico Criscito'nun penaltısıyla farkı bire indiren Genoa 80. dakikada ise Mattia Destro ile 2-2'lik eşitliği yakaladı.

Hellas Verona 2-0'dan 2-2'ye gelen maçın şokunu yaşarken ilginç bir gol geldi. İkinci golün sahibi Mattia Destro, 85. dakikada takımını 3-2'lik üstünlüğe taşıdı. Ancak bu golü ilginç kılan, Destro'nun elindeki su şişesiydi. İtalyan golcü elinde taşıdığı su şişesiyle rakiplerini geçerek vuruşunu yaptı ve golü attı.

2-0'lık üstünlükten 3-2 geriye düşen Hellas Verona'da Igor Tudor şok yaşarken 90. dakikada Niko Kalinic'in golüyle skor yeniden dengelendi ve karşılaşma 3-3 sona erdi.

Igor Tudor, Verona'nın başında çıktığı üç maçta 5 puan toplarken henüz yenilmedi.