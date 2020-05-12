Elinde bıçak ve silahla kovaladı...

EDİNİLEN bilgiye göre çift arasında kıskançlıktan kaynaklı tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma büyüyünce gözü dönmüş koca kadına şiddet uyguladı. Evden kaçan kadını bıçak ve silahla kovalayan adam, eşini evinin bahçesinde yakaladı. Zavallı kadının başını bahçedeki küçük gölete soktu ve kadın boğulana kadar da suda tuttu. Komşularının çağırdığı ilk yardım ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kadın kurtarılamadı. Eş katili koca ise otomobiliyle kaçmak istedi ancak çok uzaklaşamadı. Bir süre sonra zanlı sanayi bölgesinde otomobiliyle bir duvara çarpmış halde bulundu. Ağır yaralı olan zanlı, hastanede tedavi altına alındı. Savcı, adam öldürmekten soruşturma başlattı.