Almanya’nın Köln ve Düsseldorf kentlerinde bir araya gelen yüzlerce taksici, şehir merkezlerinde oluşturdukları konvoyla protestoya katıldı. Gösterilerde, Köln’de yaklaşık 400 ve Düsseldorf’ta 150 taksici yer aldı. 13 yıldır Köln’de taksicilik yapan Kenan Yadırgı, Almanya’da 2017’den beri taksicilerin ekonomik zorluk çektiğini ve koronavirüs salgınıyla bu sıkıntıların katlandığını söyledi. Yadırgı, “İnternet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber gibi çok sayıda firmaya lisans verildi. Bu uygulamalar, maalesef taksicilerin işlerinin düşmesine sebep oldu. Biz de bugün bu gidişata ‘Dur’ diyebilmek için buradayız” dedi.

Bunun bir hak arama mücadelesi olduğunu vurgulayan Yadırgı, “Umarız bu karar geri alınır. Bizler bu işten eve ekmek götürmeye çalışan insanlarız. Büyük Amerikan şirketleri gibi büyük imkânlara sahip değiliz. Elimizden ekmeğimizi almaya çalışıyorlar, biz de vermemek için mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı. Düsseldorf’ta gösteriye katılan taksiciler ise KRV eyalet parlamentosu yakınlarından geçerek, seslerini hükümet yetkililerine duyurmaya çalıştı.