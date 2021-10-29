Elif’i DEAŞ mı kaçırdı!

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KAYIP genç kızın ailesi, 26.10.2021 tarihinde salı sabahı okulu Hellweg-Berufskolleg Unna için evden saat 07.00’de çıkan 19 yaşındaki Elif Demir’in, eve bir daha dönmediğini ve kendisinden haber alınmadığını söyledi.

HAYATINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ

Elif’in babası Ramazan Demir, kızlarından haber alamayınca polise başvurduğunu, ama Alman polisin “Bir hafta kadar bekleyin, belki arkadaşıyladır, gelir” dediğini söyledi. Bu yaklaşımın acılı ailesini daha da yıktığını dile getiren baba Ramazan Demir, “Polis bekleyin diyor ve bir şey yapmıyor. Kızımdan bir ses, bir haber yok. İki yıl önce kızımın gittiği okuldan iki genci, terör örgütü DEAŞ kandırıp götürdüğü konuşulmuştu. Bu durumda aklımızda, dolayısıyla kızımın hayatından endişe duyuyoruz. Duyarlı vatandaşlardan yardım beklemekten başka çaremiz yok. Kızımı gören duyan olursa, telefonuma +4915147249007 haber verilmesini rica ediyorum” diyerek destek istedi.