Eleştirilere dayanamadı...

“BAKANLIK çalışanlarına talimat verdim. En kısa sürede hazırlayıp sonlandıracaklar” diyen Lambrecht, çalışmaların sadece cinsel saldırı ile fiziki yaralamalara yol açan şiddet suçlarıyla sınırlı olmadığını, çocuklara psikolojik baskı ve şiddet uygulayanlara da ağır cezaların verilmesini kapsadığını kaydetti. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) İçişleri Bakanı Herbert Reul’un geçen yıl çocuklara yönelik şiddet ve cinsel suçlar işleyenlere yönelik emniyet birimini takviye ile güçlendirmesinden sonra peş peşe çok sayıda olay aydınlatılmıştı. En son Münster kentinde küçük yaştaki çocuklara cinsel şiddet suçu işleyen 11 şüpheli yakalanmıştı. CDU Genel Başkanı ve Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, aralarında bir eğitmen kadının da bulunduğu şüpheliler yakalandıktan sonra cezaların ağırlaştırılmasını gündeme getirmişti.