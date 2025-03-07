Elektronik vizede son gün 31 Mart

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Londra’da göçmenlik hukuku alanında faaliyet gösteren AARAF Immigration Lawyers direktörü Sıtkı Eser, İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın ‘e-vize’ye geçiş süresini 31 Mart 2025 tarihine kadar uzattığını hatırlatarak, güncellememiş olanların bu tarihe kadar yaptırmaları gerektiğini ifade etti. Eser, İçişleri Bakanlığı’nın web sayfasında konuyla ilgili güncel uyarıların dikkate alınmaması halinde, BRP kartlı oturum sahiplerinin istenmeyen sorunlar yaşayabileceğini belirtti. Ocak ayı başında uygulamaya konulan e-vizeye geçiş ile birlikte oturum sahiplerinin fiziksel kartları artık kullanamayacaklarına bir defa daha dikkati çekmek istediklerini hatırlatan Eser, bakanlığın sayfasındaki konuyla ilgili uyarıyı hatırlattı. Bakanlığın uyarısında şu ifadelere yer verildi:

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‘FİZİKSEL KART KULLANILMAYACAK’

“Bu uygulama, Birleşik Krallık’a seyahat eden misafirlerimizin oturum izinlerinin dijital olarak yönetilmesini ve doğrulanmasını kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Oturum izni sahipleri, fiziksel kartlarını artık kullanamayacaktır. Bunun yerine oturum izin bilgilerini görüntülemek ve yönetmek için UKVI (Birleşik Krallık Vize ve Göçmenlik) sistemine kayıt olmalıdır. 31 Aralık 2024 tarihinde veya sonrasında süresi dolan BRP/BRC oturum kartları, 31 Mart 2025 tarihine kadar fiziksel olarak kullanılabilecektir. E-vize uygulaması, Birleşik Krallık’a seyahat edecek tüm oturum kart sahiplerini ve uzun süreli kalış hakkı sağlayan D tipi vize sahiplerini kapsamaktadır.”