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Elektrikte tarihin en büyük zammı

#Almanya#Elektrik Zammı#Enerji Fiyatları
Elektrikte tarihin en büyük zammı

Almanya’da evlerde kullanılan elektrik fiyatlarına son bir yıl içerisinde yüzde 40 zam geldi. Rekor düzeyindeki fiyat artışının bazı bölgelerde daha da fazla olduğu bildirildi.

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ENERJİ fiyatlarındaki artış evlerde kullanılan elektrik faturalarına da yansıdı. Karşılaştırma portalı Verivox tarafından yapılan açıklamaya göre Almanya genelindeki konutlarda tüketilen elektrik son bir yılda yüzde 40 zam gördü. Konuyla ilgili bilgi veren Verivox enerji uzmanı Thorsten Storck, bu oranın, tarihin en büyük zammı olduğunu belirterek, “Tüketiciler şimdiye kadar hiç böylesine yüksek meblağlı elektrik faturası ödememişti” dedi. Vatandaşların ödeme sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu belirten Storck, üç kişilik bir hanenin eskiye göre yılda 455 euro daha fazla ödeme yapmak zorunda kaldığını söyledi. Verivox açıklamasına göre 3 kişilik bir hane, yıllık 4 bin kilovatsaat için geçen yılın ocak ayında ortalama 1171 euro öderken, bu rakam bu yılın ocak ayında 1626 euroya yükseldi. Bazı bölgelerde fiyat artışının daha da fazla olduğu belirtilen açıklamada, en fazla zammın yüzde 50’ye varan artışla Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde olduğu vurgulandı.
Elektrik zamlarının borsalarda artan enerji fiyatlarına bağlı olduğunu söyleyen Storck, “Fiyatlar 2021 ortalarından bu yana patlama yaparak 4 kat artış gösterdi. Büyük tedarikçiler de artan maliyetleri son tüketiciye yansıtıyor. Tahminler, fiyatların daha da artacağı yönünde” dedi.

 

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#Almanya#Elektrik Zammı#Enerji Fiyatları

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