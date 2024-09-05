Elektrikliye vergi indirimi, geç emekli olana teşvik

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ALMANYA Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkede elektrikli otomobil kullanımını teşvik etmek için vergi indirimine Bakanlar Kurulu’nun onay verdiği duyuruldu. Hükümetin geçen yıl elektrikli araçlar için yeşil dönüşüme yönelik teşvikleri sona erdirdikten sonra hazırladığı kanun taslağına göre, şirketler yeni satın aldıkları elektrikli ve nitelikli sıfır emisyonlu araçların değerinin yüzde 40’ına kadar olan kısmını satın aldıkları yıl vergi faturalarından düşebilecek. Hükümet, vergi indiriminin 2024-2028 arasında hazineye yıllık ortalama 465 milyon Euro’ya mal olacağını hesaplıyor. Bu ay parlamentoya sunulacak taslakta, şirketlerde elektrikli araç ödeneğinin kullanım sınırı 70 bin Euro’dan 95 bin Euro’ya yükseltildi. Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Bugünkü kararlar aynı zamanda Almanya’yı bir e-mobilite merkezi olarak güçlendirmeye yönelik büyüme girişiminin iki önemli tedbirini de hayata geçirmektedir” dedi.

Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck

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BİR KERE ÖDENECEK

Öte yandan, Almanya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamasına göre Bakanlar Kurulu, ekonomide büyümeyi artıracak önlemlerin bir parçası olarak daha geç emekliliği teşvik edecek emeklilik reformunu da onayladı. Reform kapsamında, emeklilik başlangıcını erteleyen ve en az 12 ay boyunca istihdam edilen herkes, kaybedilen emeklilik ödemelerine eş değer bir defaya mahsus ödeme alacak. 2030’da Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya’da istihdam edilen nüfusun 2010’a kıyasla 6.3 milyon kişi azalması bekleniyor. Ülkede şu anda ortalama 65.8 olan yasal emeklilik yaşının 2031’de 67’ye çıkarılması planlanıyor. Hükümet ayrıca, jeotermal enerjinin genişlemesini sağlamak için santrallar, ısı pompaları ve ısı depolama sistemleri için onay prosedürlerini hızlandırma planını da onayladı.