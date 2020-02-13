Elektrikliye 1.8 milyar Euro fon

DAHA fazla elektrikli otomobilin Alman yollarında dolaşmasının ülkenin yararına olacağını belirten Altmaier, “2021-2024 yıllarında finansal planlamada yaklaşık 1.8 milyar Euro tahsis edildi” dedi. Alman hükümeti iklim koruma paketi kapsamında, şubat ayından itibaren 40 bin Euro’ya kadar elektrikli otomobil satın alanlara ödenen 4 bin Euro teşviki 6 bin Euro’ya, hibrit motorlu araç alan tüketicilere ödenen 3 bin Euro’luk teşvik primini de 4 bin 500 Euro’ya yükseltmişti.

İlk olarak 2016’da ödenmeye başlanan söz konusu primlerin yarısını Alman hükümeti, diğer yarısını da otomobil şirketleri karşılıyor.