Elektrikliye 1.8 milyar Euro fon
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, elektrikli otomobillerin satışının teşvikine yönelik tüketicilere ödemek için bu yıl 250 milyon Euro’luk fon ayrıldığını belirtti.
DAHA fazla elektrikli otomobilin Alman yollarında dolaşmasının ülkenin yararına olacağını belirten Altmaier, “2021-2024 yıllarında finansal planlamada yaklaşık 1.8 milyar Euro tahsis edildi” dedi. Alman hükümeti iklim koruma paketi kapsamında, şubat ayından itibaren 40 bin Euro’ya kadar elektrikli otomobil satın alanlara ödenen 4 bin Euro teşviki 6 bin Euro’ya, hibrit motorlu araç alan tüketicilere ödenen 3 bin Euro’luk teşvik primini de 4 bin 500 Euro’ya yükseltmişti.
İlk olarak 2016’da ödenmeye başlanan söz konusu primlerin yarısını Alman hükümeti, diğer yarısını da otomobil şirketleri karşılıyor.
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