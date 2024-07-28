Elektrikli satışı düştü, çıkışlar arttı

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ELEKTRİKLİ otomobil (E-Auto) satışlarındaki düşüş, dünyanın önde gelen otomotiv sanayi ülkelerinden olan Almanya’da tedirginliği artırdı. Dünya genelinde tanınan Mercedes, BMW, Volkswagen, Opel, Porsche marka otomobillerin üretildiği fabrikalar ile yan sayide üretim yapan birçok şirkette son dönemlerde çıkışların arttığı açıklandı. Merkezi Almanya’nın Friedrichshafen kentinde bulunan, dünya otomotiv devleri için şanzıman ve viteslerin üretildiği ZF Friedrichshafen tesislerinde her 4 çalışanından birine, yani 14 bin kişiye çıkış verileceği belirtildi. Almanya’da bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine nazaran elektrikli otomobil satışında yüzde 16.4 düşüş olduğuna işaret edilirken, ülke genelinde bazı otomobil fabrikalarında da çıkışların başladığı açıklandı. Volkswagen’in elektrikli araç üretilen Zwickau’daki tesislerinde binden fazla, otomotiv yan sanayisine dönük üretim yapan Continental’in de 2 bin 200’e yakın çalışanına çıkış vermeyi planladığına dikkat çekildi. Köln’deki Ford Almanya Denetleme Kurulu Başkanı Gunnar Herrmann da elektrikli araç satışlarındaki düşüş nedeniyle üretimin büyük ölçüde azaldığını ve iki vardiya çalışılmasının tehlikeye girdiğini söyledi. Herrmann, “Otomotiv sanayi ciddi bir krizle karşı karşıya” uyarısında da bulundu.