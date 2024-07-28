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Elektrikli satışı düştü, çıkışlar arttı

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#E-Auto#AVRUPADAN HABER#Mercedes, BMW, Volkswagen, Opel, Porsche
Elektrikli satışı düştü, çıkışlar arttı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 11:45

Almanya’da elektrikli araç satışındaki düşüş nedeniyle hem otomobil fabrikalarında hem de yan sanayi kuruluşlarında çıkışların arttığı açıklandı.

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ELEKTRİKLİ otomobil (E-Auto) satışlarındaki düşüş, dünyanın önde gelen otomotiv sanayi ülkelerinden olan Almanya’da tedirginliği artırdı. Dünya genelinde tanınan Mercedes, BMW, Volkswagen, Opel, Porsche marka otomobillerin üretildiği fabrikalar ile yan sayide üretim yapan birçok şirkette son dönemlerde çıkışların arttığı açıklandı. Merkezi Almanya’nın Friedrichshafen kentinde bulunan, dünya otomotiv devleri için şanzıman ve viteslerin üretildiği ZF Friedrichshafen tesislerinde her 4 çalışanından birine, yani 14 bin kişiye çıkış verileceği belirtildi. Almanya’da bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine nazaran elektrikli otomobil satışında yüzde 16.4 düşüş olduğuna işaret edilirken, ülke genelinde bazı otomobil fabrikalarında da çıkışların başladığı açıklandı. Volkswagen’in elektrikli araç üretilen Zwickau’daki tesislerinde binden fazla, otomotiv yan sanayisine dönük üretim yapan Continental’in de 2 bin 200’e yakın çalışanına çıkış vermeyi planladığına dikkat çekildi. Köln’deki Ford Almanya Denetleme Kurulu Başkanı Gunnar Herrmann da elektrikli araç satışlarındaki düşüş nedeniyle üretimin büyük ölçüde azaldığını ve iki vardiya çalışılmasının tehlikeye girdiğini söyledi. Herrmann, “Otomotiv sanayi ciddi bir krizle karşı karşıya” uyarısında da bulundu.

Elektrikli satışı düştü, çıkışlar arttı
AB’YE TEPKİ
Avrupa Birliği’nin (AB) 2035 yılı itibariyle üye ülkelerde karbondioksit salınımın azaltılması gerekçesiyle benzin ve mazotlu yeni otomobillerin trafiğe çıkmasına izin verilmemesi kararının Alman otomotiv sanayini zorlayacağı da vurgulandı. Almanya’nın önde gelen otomotiv sanayi devlerinden BMW Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Zipse AB’nin 2035 yılı itibariyle uygulamaya koyacağı e-yakıt, (elektrik enerjisi kullanılarak üretilen bir tür sentetik yakıt) dışındaki benzin ve mazotlu yeni araçların trafiğe çıkmasına izin verilmemesi kararını eleştirdi. Başka alternatifler göz önünde bulundurulmadan böyle bir karar alınmasının Alman ekonomisinin olmazsa olmazı otomotiv sanayini zora sokacağını belirtirken, “İklim korumasını isteyenler benzin ve mazotlu araçları yasaklarken, e-yakıt, E 25 ve HVO 100 tüketimli araç üretimine desteği artırmalıdır. Hem de büyük ölçüde. Hem de zaman kaybetmeden” açıklamasında bulundu.

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#E-Auto#AVRUPADAN HABER#Mercedes, BMW, Volkswagen, Opel, Porsche

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