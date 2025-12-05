Elektrikli otomobillerde vergi muafiyeti uzatıldı

Haberin Devamı

Buna göre, 2030 yılı sonuna kadar ilk kez tescil edilen elektrikli otomobiller, 31 Aralık 2035 tarihine kadar en fazla on yıl boyunca vergiden muaf olacak. Bu, 2030'un sonlarında elektrikli araca geçen bir sürücünün sadece beş yıllık bir muafiyetten yararlanacağı anlamına geliyor. Meclis kararı olmasaydı, vergi muafiyeti bu yılın sonunda tamamen sona erecekti.

SPD'li milletvekili Ingo Vogel, bu düzenlemenin "erken bir geçiş için net bir teşvik" olduğunu açıkladı. Koalisyona göre, kuralın uzatılması 1 milyar Euro'luk bir vergi kaybına yol açacak.

Yasaya tek parti olarak karşı çıkan AfD'li Hauke Finger, federal hükümeti bu parayı "şansa bakarak pencereden atmakla" suçladı. CDU'lu milletvekili Stefan Korbach ise bu miktarın kabul edilebilir olduğunu, çünkü elektromobiliteye geçişi kolaylaştırırken aynı zamanda otomotiv endüstrisini ve tedarikçilerini de güçlendirdiğini söyledi.

Haberin Devamı

AB, 2035 yılından itibaren yeni otomobillerin işletme sırasında iklime zararlı karbondioksit (CO2) yaymamasına karar vermişti. Bu, pratikte içten yanmalı motorlu yeni araçların artık tescil edilememesi anlamına geliyor. Amaç, ulaşım sektöründeki emisyonları düşürmek.

Ancak AB Komisyonu, endüstri ve üye devletlerden gelen baskının ardından, içten yanmalı motorların aşamalı olarak kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi gözden geçireceğini duyurdu. Siyah-kırmızı koalisyon hükümeti de AB düzeyinde, 2035'ten itibaren yeni içten yanmalı motorlu araçların planlanan sona ermesinden belirli hibrit tahrik türlerini hariç tutmak için gevşemeler için lobi yapmak istiyor.

Aynı zamanda hükümet, talebi canlandırmak için elektrikli araçların özel satın alımlarına yönelik devlet teşvikini yeniden getirmek istiyor. Bu teşvikten, çevre örgütlerinin eleştirdiği gibi, yalnızca tam elektrikli araçlar değil, plug-in hibritler de yararlanabilecek.