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ALMANYA’da Motorlu Araçlar Dairesi, 2021 yılında trafiğe yeni çıkan araç istatistiğini açıkladı. Buna göre geçen yıl 2 milyon 620 bin araç trafiğe kaydedildi. Bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 10.1 gerileme gözlendi. Bunun en önemli nedeninin ise araçların elektronik aksamının en önemli parçalarından olan çip üretiminde yaşanan sıkıntı olduğu belirtildi. Otomobil üreticileri, özellikle çip eksikliği ve koronavirüs salgınının da etkisiyle geçen dönemlerde kısa süreli çalışma uygulamasına geçmiş ve Ford gibi bazı markalar fabrikalarında belli süre üretimi düşürmüştü.

51 BİNİN ÜZERİNDE ŞARJ İSTASYONU

2021’de trafiğe çıkan özel otomobillerde düşüşün yüzde 16.3, ticari araçlardaki düşüşün ise yüzde 6.5 olduğu belirtildi. Tam elektrikli otomobillere verilen teşviklerin de etkisiyle geçen yıl Almanya’da trafiğe çıkan elektrikli otomobil sayısı arttı. Motorlu Araçlar Dairesi’nin verilerine göre 2021’de trafiğe kaydedilen tam elektrikli otomobil sayısı yüzde 85 artarak 356 bine yükseldi. Halka açık otomobil şarj istasyonu sayısı da geçen yıl 11 bin 600 arttı. Toplam 50 bin 901 şarj istasyonu olduğu açıklandı.