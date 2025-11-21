Almanya'da elektrikli araçlara benzin istasyonu kolaylığı

Haberin Devamı

Almanya Federal Hükümeti, elektrikli araç şarjını benzinli araçların yakıt alması kadar kolay hale getirmeyi planlıyor. Kabine, bu hedef doğrultusunda "2030 Şarj Altyapısı Master Planı"nı kabul etti. Plandaki en dikkat çeken madde, "Ödeme ve faturalandırmada şarj işleminin, yakıt almaktan daha karmaşık olmaması" oldu.

Ancak şu anki durumun çok karamadık olduğu kaydedildi. ADAC (Alman Otomobil Kulübü) sözcüsü, "Tarife genellikle şeffaf değil" diyerek mevcut sistemi eleştirdi. Ödeme seçeneklerinin yetersiz olduğu ve genellikle şarj başına fiyat bilgisi gösterilmediği belirtildi. Tüketici Birliği Federasyonu'ndan Gregor Kolbe da, elektrikli araç sürücüleri için en büyük sorunun halka açık şarj istasyonlarındaki fiyatların yeterince şeffaf olmaması olduğunu vurguladı.

NET KURALLAR GETİRİLECEK

Federal Hükümet, bu sorunları gidermek için harekete geçti. Master planda, kullanıcıların sıklıkla karşılaştırılması zor şarj teklifleriyle karşılaştığı, bunun da elektrikli mobiliteye olan güveni zayıflattığı ve geçişi yavaşlattığı ifade edildi. Hükümet, fiyat şeffaflığı, dijital fiyat bilgisi ve dinamik rekabeti sağlamak için net kurallar getireceğini açıkladı.

FİYAT ŞEFFAFLIĞI OFİSİ KURULACAK

Plan kapsamında, "anlık fiyatlar için bir Fiyat Şeffaflığı Ofisi" kurulacak. Bu ofis, fiyat verilerinin uygulamalara ve navigasyon sistemlerine entegre edilmesini sağlayacak. Master planda, "Elektrikli araç kullananlar, nerede, ne zaman ve ne hızda şarj ederlerse etsinler, her zaman teknik olarak güvenilir, şeffaf ve rekabetçi fiyatlı şarj teklifleri bulabilmelidir" denildi.

Tüketici Birliği adına yapılan bir anket, ankete katılanların yüzde 84'ü için elektrikli mobiliteye geçişte en önemli faktörün, halka açık şarj fiyatlarının şeffaf ve standart olması olduğunu ortaya koydu.