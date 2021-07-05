Elektrik hatlarına yıldırım düştü
Almanya’nın özellikle güney bölgelerinde etkili olan yoğun yağış ve fırtına, büyük ölçüde hasara neden oldu. Bavyera’nın Coburg ve Schweinfurt bölgelerinde meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle çoğu evin bodrum katını su bastı, yollar geçilemez hale geldi. İtfaiye ve kurtarma ekipleri gün boyu vatandaşlara yardım etmekte zorlandı.
AYNI şekilde Hessen, Baden-Württemberg ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerindeki sert hava koşulları da hayatı olumsuz etkiledi. Alman Meteoroloji Kurumu (DWD) bu bölgelerde metrekareye saatte 50-60 litre arası yağmur yağdığını açıkladı. Diğer yandan yer yer etkili olan dolu yağışının da ekili alanlara zarar verdiği bildirildi. Dortmund-Münster arasındaki tren yolu bağlantısının elektrik hatlarına yıldırım düşmesi nedeniyle bir süre kullanılamaz hale geldiği kaydedildi. Yağışlı havanın bir süre daha devam edeceği uyarısında bulunan DWD, özellikle uzun yolculuğa çıkacak vatandaşların dikkatli olmasını istedi.