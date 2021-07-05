Elektrik hatlarına yıldırım düştü

AYNI şekilde Hessen, Baden-Württemberg ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerindeki sert hava koşulları da hayatı olumsuz etkiledi. Alman Meteoroloji Kurumu (DWD) bu bölgelerde metrekareye saatte 50-60 litre arası yağmur yağdığını açıkladı. Diğer yandan yer yer etkili olan dolu yağışının da ekili alanlara zarar verdiği bildirildi. Dortmund-Münster arasındaki tren yolu bağlantısının elektrik hatlarına yıldırım düşmesi nedeniyle bir süre kullanılamaz hale geldiği kaydedildi. Yağışlı havanın bir süre daha devam edeceği uyarısında bulunan DWD, özellikle uzun yolculuğa çıkacak vatandaşların dikkatli olmasını istedi.