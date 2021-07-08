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Avrupa
Ali MERCİMEK, MÜNİH / Fotoğraflar: DPA
Haber Giriş: 08.07.2021 - 11:53 | Son Güncelleme:

Elde kalanlar yoksul ülkelere gidiyor

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Elde kalanlar yoksul ülkelere gidiyor

Almanya, elde kalan AstraZeneca aşılarını üçüncü dünya ülkelerine göndermeye hazırlanıyor. Bakanlar Kurulu’nda alınan karara göre, ağustos ayından itibaren 30 milyon doz aşı ihtiyacı olan yoksul ülkelere gönderilecek.

FEDERAL hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk etapta üçüncü dünya ülkelerine yardım amacıyla hayata geçirilen ‘Covax’ girişimi aracılığıyla 500 bin doz AstraZeneca aşısı yola çıkacak. Ücretsiz olarak dağıtılacağı belirtilen aşıların yıl sonuna kadar 30 milyon doz seviyesine çıkarılacağı duyuruldu. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise aşı gönderilecek olan ülkelerin özellikle aşılama kampanyasında geri kalmış bölgeler arasından seçileceği, bu ülkeler arasında bazı Balkan ülkelerinin de bulunduğu bildirildi. Almanya’da depolarda milyonlarca doz AstraZeneca aşısının biriktiği, bunlara ek olarak yıl sonuna kadar 38 milyon doz aşının daha ön siparişinin yapılmış olduğu belirtiliyor.
Almanya Daimi Aşı Komisyonu’nun (STIKO) söz konusu aşıyı sadece ilk aşılar için önermesinin ardından vatandaşlar tercihlerini diğer aşılardan yana kullanmaya başlamıştı. Çok sayıda doktorun AstraZeneca aşılarını iptal etmesi üzerine de sayıda aşı elde kalmıştı.

 

 

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