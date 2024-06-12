Elbe Nehri kıyısında şehir turu

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EMEKLİ öğretmen ve gönüllü rehber Gerd Schmidt-Mildner rıhtım boyundaki Landungsbrücken mahallesinin yaklaşık 200 yıl önce Hamburg’un şehir merkezinin sınırı olduğunu söyledi: “Landungsbrücken mahallesinin dahil olduğu, bugün St. Pauli olarak bildiğimiz semtin adı Hamburger Berg idi. Burada bulunan Havari Paulus’tan adını alan Protestan kilisenin adı ‘St. Paulus’ idi. Süreç içinde semt bu adı aldı. Halen ibadete hizmet veren kilise yapılan idari bölge reformuyla komşu ilçe Altona’ya geçti. Yani St. Pauli semtinin isim babası olan kilise şimdi Altona ilçesi sınırlarında. Altona da 1864’e kadar Danimarka’ya ait idi. Kaybedilen savaşla Prusya’ya geçti ve 1937 yılına kadar bağımsız şehir iken, Nazi döneminde Hamburg ile birleştirildi. Landungsbrücken, İkinci Dünya Savaşı sırasında çok büyük hasar gördü. Donanma ve savaş sanayi için büyük önem taşıyan liman müttefik güçler tarafından neredeyse yerle bir edildi. Sadece 1907’de inşa edilen saat kulesi ve ek binası mucizevi şekilde neredeyse hiç hasar almadı. Bu yapı tarihi değer olarak koruma altında. Saat kulesi saatin yanı sıra Elbe’nin su seviyesini de gösteriyor.”

Elbe kenarından kuzeye doğru yürüyerek katılımcılara yol üzerinde bulunan Bernhard Nocht Tropik Hastalıklar Enstitüsü hakkında da bilgiler veren Schmidt-Mildner, enstitünün dünyanın dört bir yanından Hamburg’a gelen gemilerden tropik hastalıkların kentte yayılmamasını önlemek için 1900 yılında kurulduğunu söyledi. Schmidt-Mildner, enstitüde, bulaşıcı hastalık tespit edilen kişiler için camsız, her taraftan kapalı karantina odalarının bulunduğunu sözlerine ekledi.

