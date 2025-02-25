Elazığlı iş insanları Amsterdam’da buluştu

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BAŞKAN Ümit Akbulut, Elazığ’ın yatırım potansiyeline dikkat çekerek, “Elazığ’da 547 köy ve 603 bin nüfus var. Ancak, Elazığlıların büyük bir bölümü yurt dışında yaşıyor. Bugün Elazığ dışında yaklaşık 1,2 milyon hemşehrimiz bulunuyor. İşverenlerimiz yıllık 272 milyon dolar ihracat yapıyor, bunun büyük bir kısmı madencilik sektörüne dayanıyor. Ancak organize sanayi bölgelerimiz, iş geliştirme merkezlerimiz ve hayvancılığa uygun geniş alanlarımız da yatırım için büyük fırsatlar sunuyor” dedi. Akbulut, devletin sunduğu teşviklere de değinerek, “Sanayi yatırımlarına metrekare başına 300 ile 900 TL arasında teşvik veriliyor. 26 Kasım 2024’te alınan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kovancılar ilçesi yatırım açısından en yüksek teşvik bölgesi ilan edildi. Tarımsal yatırımlarda ise devlet yüzde 60’a kadar destek sağlıyor” ifadelerini kullandı.

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‘DEİK VE DTİK AYRI DÜŞÜNÜLEMEZ’

DTİK/DEİK Avrupa Temsilciler Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları ise Avrupa’da Türk iş insanlarının birlik içinde hareket etmesinin önemine vurgu yaptı. Torunoğulları, “DEİK, 181 ülkede aktif olan bir kurum ve Türkiye’de iş dünyasının en üst seviyedeki temsilcisi. DTİK de buna bağlı bir yapı. Avrupa’daki Türk iş insanlarını bir araya getirerek ortak çözümler üretmeye çalışıyoruz” dedi. Torunoğulları, Avrupa genelinde iş insanlarıyla düzenli toplantılar yapacaklarını belirterek, “Hollanda’da her ay farklı bir bölgenin temsilcisiyle bir araya geleceğiz. İlk toplantılarımızı Venlo ve Arnhem’de gerçekleştirdik. Bir sonraki toplantımızı Amsterdam, Den Haag veya Utrecht’te yapmayı planlıyoruz” diye konuştu. Torunoğulları, iş dünyasının hükümetle olan ilişkilerine de değinerek, “Toplantılarımızda belirlenen sorunları rapor haline getirerek ilgili hükümet yetkililerine sunuyoruz. İş insanlarımızın sorunlarını çözmek ve yeni projeler üretmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.