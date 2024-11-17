Ela tarif etti, babası yakalattı

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ALMANYA’nın Duisburg kentinde yaşayan ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Ayşegül Ç. (9), 12 Kasım’da okulun tuvaletinde saldırıya uğramıştı. Ayşegül’ü hastanelik eden saldırgan, olayı gören başka bir öğrencinin çığlığı üzerine kaçmıştı. Ayşegül hastanede tedavi altına alırken, korkunç olay üzerine polis soruşturma başlatmış, ancak zanlı yakalanamamıştı. Zanlı, saldırı sırasında tuvalete giren aynı okulun öğrencisi Ela Ö.’nün babasına verdiği bilgiler sayesinde hafta sonu yaşadığı evde kıskıvrak yakalandı. Kızının anlattıklarından sonra bir dedektif gibi hareket eden İbrahim Ö., suç dosyası kabarık olan 15 yaşındaki Leon A.’yı nasıl yakalattıkları anlattı:

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‘KENDİME DERT EDİNDİM’

“Akşam işten eve geldiğimde eşim okuldaki olaydan bahsetti. Daha sonra kızım Ela ‘Baba ben de her şeyi gördüm’ dediğinde şoke olduk. Meğer Ela ‘Hilfe, hilfe’ (Yardım, yardım) diye çığlık atınca zanlı olay yerinden kaçmış. Kızımın psikolojisi bozuk olduğu için o akşam yanımızda yatırdık. Ertesi gün Walsum’da bulunan polis karakoluna gidip ihbarda bulundum. Ancak polisin tuhaf davranışı ve bulma şanslarının ‘yüzde sıfır’ olduğunu söylemesi beni çok üzdü. Fakat ben bu olayı kendime dert edindim ve peşine düştüm. Karakola yakın olan okula giderek müdürden de bilgi aldım. Aynı zamanda bir öğretmenin de zanlıyı kaçarken gördüğünü söyleyince, sosyal medyadaki fotoğraflarından saldırgan gencin eşkalini öğrendikten sonra gönüllü yardımseverlerle birlikte zanlının peşine düştük.”

‘YAKALANDIĞI İÇİN MUTLUYUM’

“Etraftaki esnaflara, dükkânlara, iş yerlerine ve okulun yakınındaki evlerin zillerine basarak saldırganı görüp görmediklerini sorduk. Zanlının evde olduğunu öğrendik ve polise haber verip yakalattık. Zanlının suç dosyasının kabarık olduğunu, daha önce de bir kız çocuğunu bıçakladığını öğrendik. Onu yakaladığımız için çok mutluyum. Ben insanlık görevimi yaptım. Orada saldırıya uğrayan benim kızım da olabilirdi, herkesin çocuğu olabilirdi. Bu arada Ayşegül’ün durumu iyiye gittiği için de seviniyoruz. Okulda başka bir çocuk saldırıya uğrasaydı yine yardıma koşardım. Daha sonra polisler ve öğretmenler kızımı iyi yetiştirdiğim ve olay anında cesaretli bir şekilde bağırmasıyla bir hayat kurtardığından dolayı beni tebrik ettiler. Bize yardım eden herkese teşekkür ediyorum dedi.”