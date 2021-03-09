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Avrupa
Taner TÜZÜN NÜRNBERG
Haber Giriş: 09.03.2021 - 11:52 | Son Güncelleme:

El konulan Türk çocuklarının dramını ‘rap’ ile anlattı

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El konulan Türk çocuklarının dramını ‘rap’ ile anlattı

Almanya’da gençlik dairesi tarafından haksız nedenlerle el konulan Türk çocukları ve ailelerin dramları bir ‘rap’ şarkısı ile anlatıldı.

El konulan Türk çocuklarının dramını ‘rap’ ile anlattıSÖZ ve müziği Serkan Koçak’a ait ‘Hakkım Yok mu’ adlı şarkının klibi ise, Almanya’da faaliyet gösteren Ekip Sosyal Dayanışma Platformu’nun desteği ile yapıldı. Türk ailelere ‘koruyucu olun’ çağırısının da yapıldığı şarkının yönetmenliğini Samet Cebeci üstlendi. Klipte çocuk hakları savunucusu ve Ekip Sosyal Dayanışma yönetici Kamil Altay da küçük bir rol aldı.

El konulan Türk çocuklarının dramını ‘rap’ ile anlattı

MİLLİ VE DİNİ DEĞERLERİ KAYBEDİYORLAR
Altay, koruma altına alınan Türk çocuklarının yurtlarda ve yabancı ailelerin yanında, milli ve dini değerlerinin kaybettiği uyarısı yaptı. Söz ve müziğin yanı sıra şarkıyı seslendiren Serkan Koçak, böyle bir projede yer aldığı için duygulandığını ve ağlamak istediğini söyledi. Şarkı, https://youtu.be / GJcN5cA-NiY’den izlenebilir.

El konulan Türk çocuklarının dramını ‘rap’ ile anlattı

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