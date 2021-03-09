El konulan Türk çocuklarının dramını ‘rap’ ile anlattı

SÖZ ve müziği Serkan Koçak’a ait ‘Hakkım Yok mu’ adlı şarkının klibi ise, Almanya’da faaliyet gösteren Ekip Sosyal Dayanışma Platformu’nun desteği ile yapıldı. Türk ailelere ‘koruyucu olun’ çağırısının da yapıldığı şarkının yönetmenliğini Samet Cebeci üstlendi. Klipte çocuk hakları savunucusu ve Ekip Sosyal Dayanışma yönetici Kamil Altay da küçük bir rol aldı.

MİLLİ VE DİNİ DEĞERLERİ KAYBEDİYORLAR

Altay, koruma altına alınan Türk çocuklarının yurtlarda ve yabancı ailelerin yanında, milli ve dini değerlerinin kaybettiği uyarısı yaptı. Söz ve müziğin yanı sıra şarkıyı seslendiren Serkan Koçak, böyle bir projede yer aldığı için duygulandığını ve ağlamak istediğini söyledi. Şarkı, https://youtu.be / GJcN5cA-NiY’den izlenebilir.