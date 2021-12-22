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HABERLERAvrupa Haberleri

El Ele Vakfı’ndan Başkonsolos Deniz’e ziyaret

#Cengiz Hocazade#Nürnberg El Ele Federasyonu#AVRUPADAN HABERLER
El Ele Vakfı’ndan Başkonsolos Deniz’e ziyaret

Merkezi Antalya’da bulunan Avrupa El Ele Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Hocazade ile Almanya’daki yönetim kurulu üyelerinden bir grup, Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz’i ziyaret etti.

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NÜRNBERG’de yaşayan Ele Ele Vakfı Başkanı Cengiz Hocazade, Nürnberg El Ele Federasyonu e.V, Münih El Ele Konfederasyonu e.V, El Ele gazetesi, El Ele dergisi ve vakfın Burdur’da kurduğu huzur bahçesi konularında Başkonsolos Deniz’e bilgi verdi. Hocazede “El Ele Vakfı’nın amaçlarından biri de, Türkiye’deki engellilerin, yaşlıların ve yardıma muhtaç çocukların ihtiyaçlarının karşılaşmasına ve sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapmaktır. Türkiye’deki engelli vatandaşlarımıza yönelik yapılan çalışmalar arasında, Burdur’un Bucak ilçesinde 8000 metre alan üzerine kurulu tesislerde 4 engelli çocuğun ismi yaşatılacak” dedi. El Ele Vakfı’nın çalışmalarını takip ettiğini belirten Başkonsolos Deniz ise, “Vatandaşlarımıza hizmet için varız. Bir insanın ne zaman, nerede, nasıl ve ne şekilde engelli olacağını önceden bilemeyiz. Bu nedenle engellilerimizin, yardıma muhtaç çocuklarımızın ve yaşlılarımızın sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarda biraz daha fazla duyarlı olmalıyız” diye konuştu.

El Ele Vakfı’ndan Başkonsolos Deniz’e ziyaret
BİRLİK OLURSAK ÇÖZÜM KOLAYLAŞIR
Ziyaretin ardından Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz onuruna akşam yemeği verildi. Yemeğe, Başkonsolos Serdar Deniz ile birlikte El Ele Vakfı Berlin Şubesi Başkanı Tülay Demircan Koyuncu, Şube Başkan Yardımcısı Metin Yılmaz, UID Bölge Başkanı Yılmaz Deliduman, Orhan Orhan ile Ele Ele Vakfı Yönetim Kurulu üyelerinden bazıları katıldı. Yemekte kısa bir konuşma yapan Hocazade, Başkonsolos Deniz’e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Başkonsolos Deniz de “Vatandaşlarımız birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket ederlerse var olan sorunların çözümleri daha da kolaylaşır” dedi.
El Ele Vakfı’ndan Başkonsolos Deniz’e ziyaret

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#Cengiz Hocazade#Nürnberg El Ele Federasyonu#AVRUPADAN HABERLER

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