El-Duhail'i 1-0 yenen El Ehli, yarı finalde Bayern Münih ile eşleşti
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ev sahibi El-Duhail'i 1-0 yenen El Ehli, yarı finale çıktı ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih'in rakibi oldu.
Katar'da düzenlenen 17. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda, Katar Birinci Ligi şampiyonu El-Duhail ile Afrika Futbol Konfederasyonu Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Mısır ekibi El Ehli karşı karşıya geldi.
El Ehli, Er Reyyan kentindeki Education City Stadı'nda oynanan mücadeleyi, El-Şehat'ın 30. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
MAÇ 8 ŞUBAT'TA OYNANACAK
Mısır ekibi 8 Şubat'taki yarı finalde, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile karşılaşacak. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 11 Şubat'taki final maçıyla sona erecek.
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