Leicester City Çağlar Söyüncü'yü maçın adamı seçti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City’nin formasını giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor.

23 yaşındaki stoper, son olarak Wolves karşısında 90 dakika forma giydi ancak takımı, son 15 dakikayı Hamza Choudhury’nin kırmızı görmesi nedeniyle 10 kişi tamamladı. Çağlar, mücadelenin kalan bölümünde de hata yapmadı ve maç 0-0 sona erdi.

Ligde 3. sırada yer alan Leicester’da Çağlar, karşılaşma sonrasında taraftarın oylarıyla ‘Maçın adamı’ ödülüne layık görüldü.