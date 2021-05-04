Eksi faizden kaçan paralar Türk bankalarında

KONU, Münih yakınlarındaki Oberschleissheim kasabasının geçtiğimiz aylarda iflas ettiği bildirilen Bremen merkezli Greensill Bank’ta tuttuğu yaklaşık 5 milyon euro tutarındaki mevduatın batmasıyla gündeme geldi. Bankanın iflasının açıklamasından sonra çok sayıda küçük beldenin sigorta kapsamında olmayan mevduatlarının yok olduğu belirtildi. Oberschleissheim Belediyesi’nin yüklü miktarda para kaybetmesi üzerine muhalefet başka bankalarda da para olup olmadığını sordu. Belde yönetimi soru önergesinde verdiği yanıtta, Almanya’daki bankaların eksi faiz uygulaması nedeniyle belediyeye ait fazla paranın yüzde 0.04 artı faiz verdiği belirtilen Akbank’ın Almanya’daki temsilciliği üzerinden uzun vadeli olarak Türk bankasına yatırıldığı bildirildi. Toplam 2 milyon euro tutarında olduğu belirtilen mevduat hesabından vadesi dolanların bir kısmının çekildiği ifade edildi. Muhalefet ise tüm paranın çekilerek, yerel banka hesaplarına yatırılması talebinde bulundu.

MERKEZ BANKASI’NDAN KAYNAKLANIYOR

Oberschleissheim kasabasında olduğu gibi bölgedeki birçok beldenin zarara uğramamak için benzer yöntemlere başvurduğu kaydedildi. Almanya’daki tüm bankalar tarafından uygulanan ve halk arasında ceza faizi olarak adlandırılan eksi veya diğer tanımıyla negatif faiz, Avrupa Merkez Bankası’nın genel faiz oranlarını sıfırın altına çekmesinden kaynaklanıyor. Merkez bankasında tutulan paralar için ücret niteliğinde eksi faiz ödemek durumunda kalan bankalar ise ortaya çıkan farkı mevduat miktarına göre oranlanan eksi faizle mudilerine yansıtıyor.