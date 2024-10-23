Ekonomik krizden çıkış için ‘yatırım fonu’

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BILD gazetesinin haberine göre fon, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere, ayrıca büyük şirketler ve start-up’lara yönelik olacak. Firmaların yeni yatırımlar yapmasını teşvik ederek, ekonomideki durgunluğun ortadan kaldırılması ve ülkeye yeni bir büyüme ivmesi kazandırılması hedefleniyor. Habeck, yatırımların hem kamu hem de özel sektör tarafından yapılması gerektiğini vurgularken, Almanya’nın ekonomisinin geleceğini güvence altına almak için büyük yatırımlara ihtiyaç olduğunu belirtti. Habeck’in hazırladığı plana göre, ‘Almanya Fonu’ ile işletmeler yapacakları yeni yatırımların yüzde 10’u oranında devlet desteği alabilecek. Örneğin, 10 bin Euroluk bir makine satın almayı planlayan küçük bir işletme, devlet fonundan 1000 Euro hibe alacak. Kalan 9 bin Euro işletme tarafından karşılanacak, ancak bu tutar vergi indirimleri yoluyla zaman içinde geri alınabilecek. Bu teşvik, özellikle yatırımların önündeki mali engelleri hafifletmeyi ve şirketleri daha fazla yatırım yapmaya yönlendirmeyi hedefliyor.



‘Almanya Fonu’ sadece yatırımları teşvik etmekle kalmayacak, aynı zamanda enerji maliyetlerinin düşürülmesine de katkı sağlayacak. Habeck’in planına göre, elektrik ağlarının modernizasyonu ve genişletilmesi fon tarafından finanse edilecek, bu sayede elektrik dağıtım ücretleri düşürülecek. Ayrıca, elektrik vergisinin de azaltılması öngörülüyor. Bu adımlar, Almanya’da üretim maliyetlerini azaltarak, özellikle enerji yoğun sektörlerin rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. Ekonomi Bakanı Habeck, bu fonun Almanya’nın geleceği için kritik olduğunu vurgularken, aynı zamanda ekonominin daha dinamik bir hale gelmesi için bürokrasinin azaltılması gerektiğine dikkati çekti. Habeck, Almanya’nın ekonomik krizden çıkması için hızlı ve etkili adımlar atılması gerektiğini vurguladı.