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Ekonomik kriz Almanya’yı da vurur mu?

#Almanya#Enflasyon#Ekonomi
Ekonomik kriz Almanya’yı da vurur mu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ekonomiye etkisi giderek hissedilmeye başlanıyor. Dünyanın en güçlü ekonomilerinden birine sahip olan Almanya’da sanayi üretiminde yaşanan düşüş ve enflasyondaki artış, ekonomiyi tehdit ediyor.

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ENFLASYONUN son 30 yılın en yüksek seviyesine yükselmesi, sanayi siparişlerinin yaklaşık yüzde 8 oranında azalması ve üretimin ağustosta yüzde 4 düşmesi endişe yaratmaya başladı. Almanya’nın önde gelen bankalarından Commerzbank, son analizinde Almanya’da enflasyonun yüzde 5 olacağı tahmininde bulundu. Uzmanlar, kötü tabloya rağmen Alman ekonomisinin pozitif yönde olduğunu ancak büyümenin beklenenin altında seyretmesi halinde bunun ekonomiye etkisinin olumsuz olacağına dikkati çekiyor.

Merkez bankalarının enflasyonun önüne geçebilmek için serbest para politikasından vazgeçme girişimleri, hammadde darlığı ve özellikle otomotiv sektörünü etkileyen çip ve yarı iletken tedariğindeki sıkıntılar, Alman ekonomisini tehdit eden etkenler olarak sıralanıyor. Almanya’da birçok otomobil markası üretimlerini durdururken, kısa süreli çalışma ödeneği için başvuruda bulundu. Ekonomi uzmanları, Başbakan Angela Merkel iktidarı sonrasında kurulacak hükümetin ekonomi alanında çok ciddi sorunlarla uğraşmak zorunda kalacağı yorumunda bulundu.

 

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#Almanya#Enflasyon#Ekonomi