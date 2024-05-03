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Ekonomik durum ortalama yaşam sürelerini etkiliyor

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#AVRUPADAN HABER#Robert Koch Enstitüsü#Koronavirüs
Ekonomik durum ortalama yaşam sürelerini etkiliyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 11:03

İnsanların ekonomik durumunun yaşam süresini etkilediği bir kez daha bilimsel olarak kanıtlandı. Robert Koch Enstitüsü’nün son raporunda, yoksul insanlar ile zenginler arasındaki yaşam süresindeki farkın son yıllarda daha çok arttığına dikkat çekildi.

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RAPORDA, 2003-2019 yılları arasında genelde insanların yaşam süresinde bir artış kaydedildiği, ancak ekonomik durumları iyi olmayan insanlarda bu artışın çok daha yavaş ve çok daha az olduğu yer aldı. Zengin kesimlerin yaşadığı bölgelerdeki kadınlar ile fakir bölgelerdeki kadınlar arasında 2003 yılında 1.1 yıl olan yaşam süresi farkı 2019 yılında 1.8’e, erkeklerde 3 yıl olan yaşam süresi farkı ise 3.1 yıla yükseldi. Aynı araştırmada, koronavirüs salgını sonrası fakir ve zengin kesimlerde yaşayan insanlar arasındaki yaşam süresinde farkın arttığı da saptandı. Fakir ve zengin kadınlar arasındaki yaşam süresi farkının 2021’de 2.2 yıla, erkekler arasında da 3.5 yıla yükseldiği kaydedildi. Özellikle de kalp, kan dolaşımı, akciğer kanseri gibi hastalıklar nedeniyle fakir kesimlerde yaşayanların ölüm oranında diğerlerine göre daha düşük de olsa bir gelişme kaydedildiğine de dikkat çekildi.

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#AVRUPADAN HABER#Robert Koch Enstitüsü#Koronavirüs

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