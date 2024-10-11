Ekonomik durum kötü, borçlanma artacak

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MALİYE Bakanlığı’nın planlarına göre, net kredi alımı 56.5 milyar Euro olarak belirlendi. Bu rakam, 2025 federal bütçesi için yaz aylarında sunulan hükümet tasarısındaki tahminin 5.2 milyar Euro üzerinde. Lindner, ekonomik durgunluk nedeniyle borçlanma freninin izin verdiği limitler dahilinde daha fazla kredi alabileceklerini söyledi.

EKONOMİK DURUM KÖTÜLEŞİYOR

Maliye Bakanlığı’nın yeni hesaplaması, hükümetin sonbahar projeksiyonuna dayanıyor. Ekonomi Bakanı Robert Habeck’in açıkladığı tahminlere göre ekonomi ikinci kez üst üste resesyona girecek. Yeni borçlanma, vergi gelirlerindeki azalmayı ve işsizlik oranındaki artış nedeniyle artan harcamaları dengelemeyi amaçlıyor. Ancak, hükümetin bütçe taslağındaki 12 milyar Euro’luk mevcut finansman açığını kapatamayacak. Yeni borçlanmanın nihai onayını ise Federal Meclis verecek.