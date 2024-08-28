Ekonomide karamsarlık

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MÜNİH merkezli Ifo Enstitüsü’nün düzenli olarak şirketlerin iş verimlilik durumuna göre yayımladığı rapora göre, temmuz ayında 87.0 puan olan endeks ağustos ayında 86.6 puana geriledi. Bu, Almanya’nın en önemli ekonomik göstergesinin art arda üçüncü düşüşü. Endeks, şirketlerin aldıkları iş siparişi ve ticari faaliyetlere göre belirleniyor. Birçok şirket daha az iş teklifi aldığı için geleceğe karamsar bakmaya başladı. Raporda, yaklaşık 9 bin şirket yöneticisi, mevcut iş durumlarını ‘daha kötü’ olarak değerlendirdi ve önümüzdeki aylara dair beklentilerini daha karamsar olarak tanımladı. Verileri yorumlayan Ifo Başkanı Clemens Fuest, “Şirketlerin morali hızla düşüyor” dedi. Şirketlerin, yeniden azalan siparişlerden şikâyetçi olduğunu belirten Fuest, “Alman ekonomisi giderek daha fazla krize giriyor” diye konuştu. Mevcut iş durumunun değerlendirilmesine ilişkin alt endeks 87.1 puandan 86.5 puana düşerken, iş beklentileri ise 87.0 puandan 86.8 puana geriledi.

Ifo ekonomisti Klaus Wohlrabe, bu düşüşün bir nedeninin tüketicilerin harcamalarını kısması olduğunu belirtti. “Tüketim canlanmıyor” diyen Wohlrabe, tüketicilerin enflasyondaki düşüşe tam olarak güvenmediğini ifade etti. Ayrıca, şirketlerin de harcamalarını kısarak yatırım yapmaktan çekindiğini belirten Wohlrabe, “Ekonomik belirsizlik nedeniyle bir yatırım zayıflığı görüyoruz” dedi. Ağustos ayında ihracat beklentilerinin de düştüğü ve bu nedenle yurt dışı talebinin kısa vadede ekonomiyi kurtaracak bir unsur olmayacağı belirtildi.Alman ekonomisi, yılın başında yüzde 0.2 büyüdükten sonra, nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.1 küçüldü. Ancak, Alman Merkez Bankası halen bir resesyon beklemiyor ve yaz çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da (GSYİH) hafif bir artış öngörüyor.