Ekonomi Zirvesi’nden umut çıkmadı

FEDERAL Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, dün 40’a yakın ticaret, sanayi kuruluşları ve büyük işletmelerin temsilcileriyle video konferanslı ‘Ekonomi Zirvesi’ düzenledi. Son aylarda olduğu gibi kısıtlamaların gevşetilip kapalı iş yerlerinin, mağazaların, butiklerin, lokantaların kafelerin yeniden hizmete açılması talebi yinelendi. Ancak Bakan Altmaier, bu beklentilerin gerçekleşmesi için kararı kendisinin değil federal hükümet ile eyalet hükümetlerinin verebileceğini söyledi. Altmaier, önümüzdeki haftalardaki olumlu gelişmelere göre kendisinin gereken her türlü çabayı göstereceğinin sözünü verdi.



DEVLET YARDIMI HIZLANDIRILACAK

Bakan Altmaier, hükümetin küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra büyük işletmelerin de güç durumda kalmalarına meydan vermemek için öngörülen 80 milyar euro devlet yardımının hızlandırılacağını da açıkladı. Geçen yıl yapılan devlet yardımında istismarlar saptandığını ve hak etmedikleri halde yalan-yanlış beyanlarla bazılarının yardım aldıklarını hatırlatan Altmaier, bunun engellenmesi için yeni ödemelerde gecikmeler olduğunu itiraf etti. Zirvede ödemelerin hızlandırılması için ortaklaşa bir strateji geliştirilmesi de kararlaştırıldı.

TEK KİŞİLİK İŞ YELERİNE YARDIM

Federal Ekonomi Bakanlığı, tek kişilik iş yerlerine 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında bir defaya mahsus olmak üzere 7 bin 500 euroya kadar yardım yapılacağını açıkladı. Bu yardımdan yararlanmak isteyenlerin bu süre içinde başvuruda bulunmaları gerektiği de hatırlatıldı.

BÜYÜK KAYIP

Almanya genelinde mağazaların ve alışveriş merkezlerinin kapalı olması nedeniyle her hafta 4.5 milyar euro girdi kaybı olduğu açıklandı. Aynı şekilde turizm dalındaki haftalık girdi kaybının 1.5 milyar euronun üzerinde olduğu da belirtildi. Mart ayı itibariyle açılması öngörülen kuaförlerin ise şimdiye kadar olan haftalık girdi kayıplarının 500 milyon euroyu geçtiği de kaydedildi.