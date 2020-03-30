Ekonomi uzmanlarından korona raporu

ALMANYA, koronavirüsün yayılmasına karşı çok sıkı önlemler alındı. Birçok iş yeri kapandı, bazı büyük sanayi şirketleri dahil birçok yerde üretim durdu. Bunun uzun süre devam etmesi durumunda korona krizinin ekonomide tedavisi zor yaralar açmasından korkuluyor. Ekonomi uzmanlarından oluşan ‘Danışmanlar Grubu’, hükümete korona krizinin ekonomiye etkileri üzerine bir rapor hazırladı. Raporda, üç senaryodan hareket ediliyor. Üç senaryo alınan önlemlerin hangi ölçüde ve ne kadar devam edeceği, sonra ne kadar hızlı bir iyileşmeye geçileceği sorusuna göre farklılık gösteriyor. Ancak üç senaryoda da 2020 yılı ekonomide bir kayıp yılı olarak görülüyor ve Almanya’da ekonominin küçüleceğine, gayri safi hasılanın çok düşeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

ÜÇÜNCÜSÜ RİSKLİ

Birinci senaryoya göre; 2020 yılında gayri safi milli hasıla yüzde 2.8 oranında düşecek. 2021’de tekrar yükselişe geçecek ve yüzde 3.7 oranında büyüme kaydedecek. Ekonomi uzmanları birinci senaryoyu en büyük ihtimal olarak görüyor.

İkinci senaryoya göre; Önlemlerin uzun sürmesi durumunda üretim büyük ölçüde duracak ve ekonomide V biçiminde bir gelişme yaşanacak. Üretim 2020’nin ilk yarısında dibe vuracak. Gayri safi milli hasıla yüzde 5.4 oranında düşecek. Ama 2021’de 4.9 oranında büyüme yaşanacak.

Üçüncü senaryoya göre; Bu, risk senaryosu ve ekonomi U biçiminde bir gelişme kaydedecek. Eğer önlemler yaz sonuna kadar sürerse, ekonomik zararı önlemek amacıyla alınan yardım paketi yeterli gelmeyecek. Yatırımlar ve tüketim duracak. 2020’de ekonomi yüzde 25 daralacak. 2021’de yüzde 1 gibi çok yavaş bir büyüme süreci başlayacak.

Danışmanlar Grubu Başkanı Lars Feld, basın toplantısında “Biz korona salgınının dünya konomisine büyük zarar açacağından hareket ediyoruz. Olağanüstü durumdan ötürü nasıl bir gelişme yaşanacağı konusundaki belirsizlik çok etkili” dedi.